疑被要求加插民建聯嘉賓 《議事論事》臨急轉題目

港台回應稱，有關節目內容及播放安排屬內部編輯事宜，不作個別評論。

原論「假新聞」 撤訪問3嘉賓

溝通顧問公司創辦人黃潔慧向本報稱，《議事論事》製作團隊原邀請了資深傳媒人陳景祥、中大新聞與傳播學院院長李立峯及她討論假新聞，原定上周三晚錄製。她當日下午4時收到製作團隊來電稱訪問取消，「（對方）話唔好意思，佢好似好難開口」。

黃說事前一周已被邀請，將以專家身分分享，角度包括大數據可否辨認假新聞。她事後沒向港台了解取消訪問原因，亦不清楚為何轉題目。之後，她說從傳媒朋友了解到，港台管理層希望加一名建制派嘉賓，至網媒「眾新聞」前日向她查詢，她才知道該人是林琳。本報昨曾致電及以短訊聯絡林琳，沒獲回應。

黃潔慧稱支持任何節目有多元聲音，臨時加插建制派嘉賓沒有問題。不過，她稱節目原已有3名不同範疇的嘉賓去討論，「係咪做決定嘅人覺得呢3個人唔啱聽，要第4個人補足？定係要有一套說辭先至合理？」