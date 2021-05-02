中學生夾計金舖搶劫 5人落網 最細14歲

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸稱，上周四（4月29日）下午4時許，一賊佯裝顧客進入大埔廣場二樓一間金舖，聲稱想買金飾。職員招呼時，另一賊扮客進入金舖以分散職員注意，其間首賊搶去兩條總值約5.6萬元的金鏈，得手後與同黨一起逃走，職員追截不果。

警起回兩金鏈 總值5.6萬元

大埔警區刑事調查隊及大埔分區特遣隊接手調查，發現事發時兩賊有3名同黨在店外把風，同日晚上拘捕該3名少年（14至15歲），並在其中一人住所起回兩條金鏈。翌日警方再搜查兩個目標單位，拘捕進入金舖的兩賊（15及17歲）。

警：有預謀有分工 為掙快錢

5名疑犯來自區內4間中學，年紀最小者讀中二。莊成逸稱，疑犯經朋友介紹認識，事前曾商討犯案，形容是「有預謀、計劃、分工，抱着僥倖和掙快錢心態」。調查未有證據顯示5人與黑幫有關，5人昨日仍被扣查。涉事金舖負責人吳小姐拒絕回應事件。

資深社工陳琬琛稱，疫情下學生少了回校上課，多了空閒時間，部分青少年聚在一起「諗下唔同嘢」，或會有人為「搵快錢」或純粹獲得滿足感而以身試法。他建議家長多留意子女平日結交什麼朋友，會否突然買了新衣服或其他物品而不知其金錢來源。家長公餘時亦要多關心子女，主動與他們溝通，了解他們的需要。