申請浪潮退 4工會地址與一建制組織相同

去年4月2343申請 6月跌至4宗

根據勞工處回覆，去年4月可謂新工會登記申請的「高峰期」，職工會登記局一個月內接獲高達2343個新工會登記申請（見表），惟至6月只有4宗新工會登記申請。當時不少輿論均提及，冀藉組織工會搶攻選委會議席，在舊制度下，工會運作一年便可在選委會選舉投票，今年5月2日為選民登記截止日期。至於今年，截至4月23日共有3宗新工會申請。

「京港」獲中聯辦支持 稱工會借地址收信

本報翻查憲報，發現去年起部分工會申請，以建制組織為登記地址。舉例，去年3月申請的「新界西專業教育人員協會」、「新界西數理科教師工會」、「新界西人文學科教師工會」，以及今年3月申請的「新界西學校教職人員工會」，登記地址與「京港學術交流中心」相同。「京港學術交流中心」官網列明，中心獲中聯辦支持，其董事名單包括中聯辦教育科技部長蔣建湘。

「京港學術交流中心」總裁、觀塘前區議員徐海山接受本報查詢時表示，該4個工會借用中心地址收發信件。被問到有關工會的成立與選舉是否有關，他表示不了解。

此外，最少5個今年完成登記程序的工會，包括「香港秘書工會」等，地址與「香港廣東汕尾市同鄉總會」相同，該會為「廣東社團總會」的團體會員，廣東社團總會在新選舉制度下屬「列明團體」，即屬選委會選民。

汕尾市同鄉總會：幫鄉親 無關選舉

香港廣東汕尾市同鄉總會常務副秘書長樊小姐接受本報查詢時說，許多來自不同行業的鄉親要申請工會，各人經常出入同鄉會，「大家都是鄉親幫鄉親，就說好呀，同意拿這裏（同鄉會）作會址」，她稱現時有5個工會已獲批，涵蓋各行業，並稱與選舉無關。

另外，去年3月申請、今年初予以登記的「行政支援服務僱員工會」，地址與「中國和平統一促進會香港總會有限公司」相同，本報記者曾上門查詢，有職員稱的確有成立工會，但表示負責人不在公司。

選舉修例後，團體運作滿3年後方可登記為選民，意味上述工會即使在今年完成登記，亦未能趕及今年9月的選委會選舉投票。

工盟：建制總動員冀防線滴水不漏

職工盟總幹事蒙兆達憶述，以往一般是工聯會轄下組織催生多個工會，較少聽聞同鄉會、建制紅色組織「分一杯羹」，形容現時是整個建制派機器「總動員」催生工會組織，冀達至滴水不漏、令防線更鞏固及難以突破，並引述有職工會登記局中人稱，「對家（建制）較你們更落力，若說跑馬仔，你們跑輸了」。

對於工會申請數量大跌，蒙兆達稱前年底、去年初為登記工會的高峰期，當時各方受社會運動感染，冀以工會推進運動；現時各人則着意「打陣地戰」，在職場做更細水長流的組織工作。至於搶攻功能組別以至選委會席位，他說當選舉制度已改變、議會變質下，若談搶佔席位「可能變成了明日黃花」。

工會在選委會勞工界登記做選民，以往只需在登記前持續運作12個月，但修改選舉制度後變為3年。港台昨播放新一集《選委界別分組面面觀》，工聯會理事長黃國接受特首林鄭月娥訪問，說去年工會登記突飈升，變3年可避免掛羊頭賣狗肉的工會。林太稱正因為去年登記工會的情况不正常，有了解勞工處登記情况，「但有冇積極主動調查（工會）有否運作緊， 我都有保留」， 往後會督促勞工處在檢視有否持續運作方面多做工夫。

明報記者 邱榕瀅