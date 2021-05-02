五一遊行再不獲批 職工盟街站遭圍警告

膠帶圍葵芳街站 警未發告票

職工盟今年勞動節主題是「亂世掙扎 負重前行」，並設逾30個街站，其中昨午1時在崇光百貨對出擺街站，即有警察警告不可違反4人限聚令及不可籌款，並在旁設置攝錄機拍攝街站，另有逾10警員在附近戒備。至傍晚職工盟在葵涌廣場對出位置街站開記者會時，逾10名警察突稱在場者有可能違反《預防及控制疾病條例》，拉起橙色膠帶圍起街站及4名街站人員，擾攘數十分鐘後，警察未有發出告票，其後離去。

蒙兆達表示，本港經濟受新冠疫情打壓，政府不推失業援助、凍結最低工資，又推政策變相強迫僱員接種疫苗，有違特首林鄭月娥當初稱是「自願接種」的承諾；而收緊公司查冊又重來，日後工人要追薪難上加難，有教師被「釘牌」、社工被控暴動罪，記者因查冊入罪，各行業均受打壓，呼籲各界要站出來對抗，高呼「揸宗旨，抗暴政，你有你紅線，我哋守住底線」。

團體4人同行 促支援失業者

另外，工聯會昨日召開記者會，批評政府對失業及開工不足的工友缺乏支援，促請政府發放失業津貼，提高在職培訓津貼額等。社民連聯同工黨昨一行4人，婦女勞工協會與其他團體亦4人同行，先後由金鐘站遊行至政府總部，促政府設立失業援助及支援開工不足者。

特首林鄭月娥昨天發放短片表示，本屆政府先後落實增加法定產假及法定侍產假、調高僱員補償相關法例及職業病補償的金額、擴大僱員補償保障，上月已向立法會提交草案逐步增法定假日，期望在下一個立法年度提交涉取消強積金對冲的條例草案。