【周日人物】家姑問子蹤 李卓人太太：佢要搞遊行 今年五一隔鐵窗 「娥姐」繼續上街去

明報記者 羅嘉凝

近40年五一並肩作戰

64歲的娥姐屬國際家務工聯會秘書長，1982年與李卓人相識於基督教工業委員會，1983年起這對工運情人就同慶五一勞動節，憶及過去的勞動節，兩人經常忙得團團轉，處理遊行申請、物資、車輛等，當天早上7時許李卓人就起牀，接受電台訪問，「勞動節係工人嘅日子，梗係由工人領袖講說話」，丈夫打點遊行事務，她則組織外傭加入遊行隊伍，「勞動節職工盟總動員曬馬，畀人感受到力量，團結到工人同各界，畀人知道大家唔係單打獨鬥」。

九旬家姑腦退化 「可能係幸福」

惟今年李卓人身在荔枝角收押所，勞動節遊行不獲批，電台訪問的是食衛局長陳肇始與公務員事務局長聶德權，外傭忙於排隊檢測，娥姐起牀、到公園散步後，便探望患有腦退化症的李卓人媽媽，李媽媽如常問起兒子，娥姐笑答「今日五一嘛，佢要搞遊行」。娥姐說有時會謊稱「（李卓人）噚日咪嚟咗囉」，有時則說他太忙；李媽媽不太看新聞，即使看過亦即忘記，故至今仍未知道兒子已入獄，「咁對佢嚟講可能係一種幸福」。

娥姐昨午默默站在職工盟葵涌廣場街站附近派傳單，途人接下傳單已令她有莫大鼓舞，形容這反映「人心不死」。至於會否擔心日後再無五一遊行，她說自1983年起五一遊行均很和平，沒理由不獲批，昨晨收到有工友發出的信息，表示待明年李卓人出獄，即使扶着拐杖、坐輪椅，亦要在勞動節走上街頭。

高興途人接傳單 「人心不死」

上周五娥姐探望李卓人，李亦念及勞動節了，要寫一篇五一宣言，所以她深信丈夫即使不在街頭，亦與各人同在，「我希望大家唔好忘記佢」。李卓人4月16日被判囚，當天是周五，而她周一如常上班，因為她告訴自己要如常生活，盡量做應做的事，同時呼籲大家「撐住」。李卓人本周將移送石壁監獄，5月26日是二人結婚紀念日，是周三，而石壁每逢周三不准探訪，娥姐沒有埋怨，僅無奈一笑。

「希望大家勿忘李卓人」

娥姐自言在工運中培養到樂觀心態，憶述1997年回歸後數年的五一遊行人數不多，但工會繼續做好內部組織、動員、打好基本功，至2005年韓農來港反世貿示威，間接刺激到本地工運。她說：「我哋明白工運好似任何人嘅命運，有高有低，好低嘅時間，唔好氣餒，要相信遲啲唔會咁，但始終可以做嘅嘢就盡量做，如果唔係時機轉好嘅時候，自己已經冧咗，時機到咗都無用。」

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