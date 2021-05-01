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2021年5月1日星期六
港聞二
港大與學生會割席 收回會址設施 指言論煽動有違法風險 官媒早前批「非管不可」
校方停代收會費 前會長：難追萬人繳交 恐損代表性
多兩師釘牌 龍翔官中教師被指教材偏頗
爆眼教師收「勸喻信」
藏逾百燃彈 認罪理大生囚38月
告陳學鋒誹謗 許智峯終止訴訟
六四集會4人認罪 官：社服令不合適 黃之鋒岑敖暉等控參與非法集結 辯方籲判緩刑
支聯會：不揣測警反對六四集會否 暫無「Plan B」
梁凱晴首還押 籲思考還有什麼可做
12港人案9人控妨礙司法 控方：偷渡涉款15萬 籌備逾半年
「抗命必明知故犯」 佔中九子上訴駁回 上訴庭：控公眾妨擾合適 陳健民：研申終審否
now職員佔旺索償案 官斥作供警「別侮辱我智慧」
一選委最多可提名5人選立會 律政司：已向中央了解 沒設限
國安處拘兩人 涉理大生網售武器案 指煽動分裂無牌經營槍械
康橋之家1護理對40人 社署職員：守則咁寫
網售平貨收錢失蹤 警打擊網購騙案拘69人
明愛前醫生轉介病人予私醫 3人控失當罪脫
屯門10歲童遭非禮 警拘17歲男生
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【Emily】修例提選票不需對摺 謝偉俊：多咗
【Emily】鄒家成獄中畫自嘲熊 Gary畫高達渣古
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【明報專訊】（請看附圖）
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