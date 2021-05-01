明愛前醫生轉介病人予私醫 3人控失當罪脫

有病人表示感激被告轉介

法官稱，雖然被告自辯時有所隱瞞，但控方未能證明他們存有非法協議，本案不至於構成刑事罪行，只是醫管局內部紀律問題。法官提到，有病人感激被告介紹專科醫生，被告做法本身對病人有利。

3名被告依次為邱承建（40歲）、兄弟朱東麒（46歲）及朱東恒（43歲）。明愛醫院發言人回覆查詢指，3人早前已離職，現時並非該醫院的僱員。3人被控共3項串謀犯公職人員行為失當罪；首被告另被控一項盜竊罪，涉及盜竊醫院藥物。

官指未能證明被告有協議

首被告和第三被告早前自辯稱，部分病人需要得到適切治療，他們才提供私家診所的資料參考。法官在判辭表示，兩被告自辯說法值得信納，他們多年來診治數以萬計病人，本案控罪只涉及55病人；如果被告明知轉介病人有違醫管局規則，應該不會如此大膽，直接將私家醫生的資料寫在紙上交予病人。故此，法官認為控方未能證明被告明知故犯地，以及有協議安排首被告任職私人診所，遂裁定3項串謀犯公職人員行為失當罪名不成立。

聆訊期間，醫管局病人服務助理趙佩雯以特赦證人身分出庭，聲稱自己遭首被告非禮摸胸後，二人建立起曖昧關係，首被告要求她幫忙轉介病人。法官表示，趙在盤問下表現閃縮，加上她舉出的病人例子欠缺實證支持，故認為趙不是誠實可靠的證人。另一方面，法官表示首被告形容與趙是普通同事關係，說法亦過分簡單。辯方在裁決後提出訟費申請，法官反問「被告如果清楚閱讀僱主（醫管局）的守則，本案會否發生呢？」，又稱法庭會考慮被告疏忽是否構成自招嫌疑。辯方稱需時考慮訟費事宜，如提出有關申請，最遲於下周五（5月7日）去信法庭。【案件編號：DCCC 1092/18】