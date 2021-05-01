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網售平貨收錢失蹤 警打擊網購騙案拘69人

【明報專訊】警方上月進行「鐵將」行動，打擊網上購物騙案，行動中偵破329宗、涉款超過160萬元的網上購物騙案，拘捕69人，其中有網上詐騙集團，涉嫌以低於市價價錢招徠，在社交網站購物專頁訛稱售賣Lego、情人節鮮花等貨品，向112名事主收款後即失去聯絡，涉款逾27萬元。

329宗涉款160萬 部分人涉洗黑錢

警方去年接獲6678宗網上購物騙案舉報，涉及款項逾1.2億元，金額為2019年的4.5倍。警方網絡安全及科技罪案調查科聯同全港多個部門與各陸上總區於4月18至30日展開第二次的「鐵將」行動，於各區以涉嫌以欺騙手段取得財產、洗黑錢及勒索拘捕44男25女，年齡介乎16至65歲。行動中，警方檢獲手機、銀行存摺及銀行卡等證物，共偵破329宗網上購物騙案，涉款超過160萬元，當中包括本周二偵破的代辦大嶼山封閉道路通行證騙案。

另外，毒品調查科財富調查組破獲一個網上詐騙集團，涉及去年10月至今年3月合共112宗騙案，涉款達27.84萬元。毒品調查科財富調查組高級督察李健芯指出，騙徒在一個社交網站專頁上訛稱以低於市價售賣Lego、情人節鮮花、名牌電器等貨品，當騙徒以網上轉帳工具收款後便失去聯絡，事主若於專頁留言亦會被即時刪除。

警方經調查後，相信該網騙集團招攬多人提供共25個傀儡戶口收取騙款，遂於上周一及周二（19及20日）展開拘捕行動，搜查全港多個住宅單位，拘捕年齡介乎18至58歲的13男8女，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，當中包括集團骨幹成員。被捕21人分別報稱保安、髮型師、美容師等，其中有人報稱為「搵快錢」借出戶口收取騙款。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂稱因應疫情，去年涉及售賣口罩的網上騙案達2400宗，佔整體騙案約兩成，涉及演唱會門票的騙案則大幅下跌，相信趨勢與疫情有關。不過，張稱近期疫情放緩，警方今年至今已接獲29宗涉演唱會門票的網上騙案，當中有10宗涉及一隊近期十分受歡迎的樂隊組合，呼籲市民勿掉以輕心。

相關字詞﹕網購騙案 網上騙案

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