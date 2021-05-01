康橋之家1護理對40人 社署職員：守則咁寫

案發時任職社署殘疾人士院舍牌照事務處的郭永一供稱，《殘酷人士院舍條例》2011起實施，此前已營運的院舍若要繼續營運，須向社署申請豁免證明書或牌照，完全符合法例要求才可申請牌照。但康橋之家在消防及屋宇設備不符要求，而社署由2013年起共向康橋發出3次豁免證明書。

事後未遵建議裝窗花 遭撤證明書

郭憶述，2016年8月23日得悉死者梁子駿（終年14歲）墮樓後，曾到院舍了解事件，並查看出勤紀錄及更表等，其後撰寫報告，建議院舍檢查環境、加裝窗花及為空置房間上鎖等，並於同月31日向院舍發出警告信要求糾正，惟康橋一直未改善各種問題，故於2016年11月7日撤銷其證明書。

郭永一指出，除保健員外，院舍其餘職員均毋須領牌，亦無規定主管的學歷。死因裁判官黃偉權遂問，子駿是「自閉、弱智、行為異常」集於一身，「無輔導同心理訓練嘅主管點可以勝任？」而且由一名沒受訓的助理員或護理員要照顧40名殘疾的院友，社署是否接納。郭回覆稱，公司內部問題不能過問，強調社署有提供訓練課程，而且「呢個係最低要求，當時守則咁寫，我哋就咁執行」。

無規定主管受訓裝CCTV

郭又稱，共有91人入住康橋合共兩層院舍，須有6人上班，即一名主管、3名助理員及護理員、2名保健員，惟實務守則「無寫到明分樓層」，根據案發當日出勤紀錄及更表，院舍是符合社署要求。代表家屬的大律師陳偉彥遂問，是否6人均須身在院舍才符合要求，郭稱若職員要帶院友出外覆診，「都係做緊佢哋嘅職責」。

官問1：40是否妥當

「剔咗中度院舍就係合理安排」

黃官又稱，子駿由醫生評為需中度照顧，在學校更被安排一對一照顧，追問當時社署是否沒覺得「1（助理員或護理員）對40」有不妥當之處，郭永一稱社署只會根據醫生的評定作院舍安排，「剔咗中度（照顧）去中度（院舍），就係合理嘅安排」。

另外郭又稱，院舍不是不可鎖門，社署只是禁止用掛鎖（Pad Lock），以防有院友反鎖被困，但可裝普通鎖，而且「（空置的房）無理由打開晒任得啲院友出出入入」。他又同意當時守則沒要求院舍加裝閉路電視，直至去年才鼓勵院舍在不侵犯私隱的公眾地方加裝。

政府法醫傅家聰供稱，死者全身共有25處新造成的傷勢（見表），但無證據顯示死者生前被揑死才墮樓或被人推落樓。研訊已傳召所有證人，家屬一方下周一將結案陳辭。

【案件編號：CCDI-474/16】