港聞

港聞二

康橋之家1護理對40人 社署職員：守則咁寫

【明報專訊】14歲中度智障及自閉男生5年前在私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡的死因研訊昨續審。當時負責跟進康橋之家的社署職員供稱，社署要求每40名院友須有一名助理員或護理員，死因裁判官質疑「如果正常人（院友）都算好多喎，更何况中度（殘疾人士）？」，惟職員解釋「呢個係最低要求，當時守則咁寫，我哋就咁執行」。

案發時任職社署殘疾人士院舍牌照事務處的郭永一供稱，《殘酷人士院舍條例》2011起實施，此前已營運的院舍若要繼續營運，須向社署申請豁免證明書或牌照，完全符合法例要求才可申請牌照。但康橋之家在消防及屋宇設備不符要求，而社署由2013年起共向康橋發出3次豁免證明書。

事後未遵建議裝窗花 遭撤證明書

郭憶述，2016年8月23日得悉死者梁子駿（終年14歲）墮樓後，曾到院舍了解事件，並查看出勤紀錄及更表等，其後撰寫報告，建議院舍檢查環境、加裝窗花及為空置房間上鎖等，並於同月31日向院舍發出警告信要求糾正，惟康橋一直未改善各種問題，故於2016年11月7日撤銷其證明書。

郭永一指出，除保健員外，院舍其餘職員均毋須領牌，亦無規定主管的學歷。死因裁判官黃偉權遂問，子駿是「自閉、弱智、行為異常」集於一身，「無輔導同心理訓練嘅主管點可以勝任？」而且由一名沒受訓的助理員或護理員要照顧40名殘疾的院友，社署是否接納。郭回覆稱，公司內部問題不能過問，強調社署有提供訓練課程，而且「呢個係最低要求，當時守則咁寫，我哋就咁執行」。

無規定主管受訓裝CCTV

郭又稱，共有91人入住康橋合共兩層院舍，須有6人上班，即一名主管、3名助理員及護理員、2名保健員，惟實務守則「無寫到明分樓層」，根據案發當日出勤紀錄及更表，院舍是符合社署要求。代表家屬的大律師陳偉彥遂問，是否6人均須身在院舍才符合要求，郭稱若職員要帶院友出外覆診，「都係做緊佢哋嘅職責」。

官問1：40是否妥當

「剔咗中度院舍就係合理安排」

黃官又稱，子駿由醫生評為需中度照顧，在學校更被安排一對一照顧，追問當時社署是否沒覺得「1（助理員或護理員）對40」有不妥當之處，郭永一稱社署只會根據醫生的評定作院舍安排，「剔咗中度（照顧）去中度（院舍），就係合理嘅安排」。

另外郭又稱，院舍不是不可鎖門，社署只是禁止用掛鎖（Pad Lock），以防有院友反鎖被困，但可裝普通鎖，而且「（空置的房）無理由打開晒任得啲院友出出入入」。他又同意當時守則沒要求院舍加裝閉路電視，直至去年才鼓勵院舍在不侵犯私隱的公眾地方加裝。

政府法醫傅家聰供稱，死者全身共有25處新造成的傷勢（見表），但無證據顯示死者生前被揑死才墮樓或被人推落樓。研訊已傳召所有證人，家屬一方下周一將結案陳辭。

【案件編號：CCDI-474/16】

相關字詞﹕少年 中度智障 墮樓 殘疾人士院舍 死因研訊 康橋之家

上 / 下一篇新聞

港大與學生會割席 收回會址設施 指言論煽動有違法風險 官媒早前批「非管不可」
港大與學生會割席 收回會址設施 指言論煽動有違法風險 官媒早前批「非管不可」
校方停代收會費 前會長：難追萬人繳交 恐損代表性
校方停代收會費 前會長：難追萬人繳交 恐損代表性
多兩師釘牌 龍翔官中教師被指教材偏頗
多兩師釘牌 龍翔官中教師被指教材偏頗
爆眼教師收「勸喻信」
爆眼教師收「勸喻信」
藏逾百燃彈 認罪理大生囚38月
藏逾百燃彈 認罪理大生囚38月
告陳學鋒誹謗 許智峯終止訴訟
告陳學鋒誹謗 許智峯終止訴訟
六四集會4人認罪 官：社服令不合適 黃之鋒岑敖暉等控參與非法集結 辯方籲判緩刑
六四集會4人認罪 官：社服令不合適 黃之鋒岑敖暉等控參與非法集結 辯方籲判緩刑
支聯會：不揣測警反對六四集會否 暫無「Plan B」
支聯會：不揣測警反對六四集會否 暫無「Plan B」
梁凱晴首還押 籲思考還有什麼可做
梁凱晴首還押 籲思考還有什麼可做
12港人案9人控妨礙司法 控方：偷渡涉款15萬 籌備逾半年
12港人案9人控妨礙司法 控方：偷渡涉款15萬 籌備逾半年
「抗命必明知故犯」 佔中九子上訴駁回 上訴庭：控公眾妨擾合適 陳健民：研申終審否
「抗命必明知故犯」 佔中九子上訴駁回 上訴庭：控公眾妨擾合適 陳健民：研申終審否
now職員佔旺索償案 官斥作供警「別侮辱我智慧」
now職員佔旺索償案 官斥作供警「別侮辱我智慧」
一選委最多可提名5人選立會 律政司：已向中央了解 沒設限
一選委最多可提名5人選立會 律政司：已向中央了解 沒設限
國安處拘兩人 涉理大生網售武器案 指煽動分裂無牌經營槍械
國安處拘兩人 涉理大生網售武器案 指煽動分裂無牌經營槍械
網售平貨收錢失蹤 警打擊網購騙案拘69人
網售平貨收錢失蹤 警打擊網購騙案拘69人
明愛前醫生轉介病人予私醫 3人控失當罪脫
明愛前醫生轉介病人予私醫 3人控失當罪脫
屯門10歲童遭非禮 警拘17歲男生
屯門10歲童遭非禮 警拘17歲男生
外籍漢打籃球昏迷 9日3宗
外籍漢打籃球昏迷 9日3宗
花貓倒臥街頭 送愛協搶救
花貓倒臥街頭 送愛協搶救
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】唐唐：有潮州朋友心理不平衡 潮屬未列「列明團體」 林鄭節目陳情
【Emily】唐唐：有潮州朋友心理不平衡 潮屬未列「列明團體」 林鄭節目陳情
【Emily】張國鈞怪區會冇監察巴士服務 羅健熙：你有份通過加價
【Emily】張國鈞怪區會冇監察巴士服務 羅健熙：你有份通過加價
【Emily】黃文萱退公民黨 未打算宣誓
【Emily】黃文萱退公民黨 未打算宣誓
【Emily】修例提選票不需對摺 謝偉俊：多咗
【Emily】修例提選票不需對摺 謝偉俊：多咗
【Emily】鄒家成獄中畫自嘲熊 Gary畫高達渣古
【Emily】鄒家成獄中畫自嘲熊 Gary畫高達渣古