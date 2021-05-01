國安處拘兩人 涉理大生網售武器案 指煽動分裂無牌經營槍械

警方指出，國家安全處人員經深入調查後，昨日於長沙灣拘捕一名28歲男子，涉嫌煽動分裂國家、無牌經營槍械及藏有攻擊性武器；以及在將軍澳拘捕一名22歲女子，涉嫌無牌經營槍械。被捕男女現正被扣留調查。

國安法下共百人被捕

自《港區國安法》生效後，截至前日（29日）共100人（83男17女）因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被警方拘捕，年齡介乎16至79歲。

去年9月23日，23歲理工大學一年級男學生呂世瑜涉嫌在社交媒體上聲稱可出售一支胡椒彈手槍。警方翌日到粉嶺欣盛苑欣耀閣一涉案單位，拘捕呂及其母親，並檢獲1支胡椒球槍、1支伸縮棍、兩把軍刀、3支氣槍、一件避彈衣及15個防毒面具。呂母獲准保釋，呂世瑜被暫控一項無牌管有槍械罪、一項未經許可入口戰略物資罪及一項藏有攻擊性武器罪，其後提堂。呂世瑜曾在庭上投訴，多次被自稱「國安部」的警員恐嚇，要求他坦白承認、合作，否則會起訴其母親及女朋友。

4月初呂世瑜再被加控一項煽動他人分裂國家罪，原被控的未經許可進口戰略物資罪則不提控。港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至5月4日再訊，呂被還押看管。