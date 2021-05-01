一選委最多可提名5人選立會 律政司：已向中央了解 沒設限

葉劉質疑「1500選委可提名7000多人」

草案原建議有多重身分的選委，可提名任何一個地方選區的參選人，如選委同時居住於該選區，作為地方選民的提名要綑綁到同一名參選人；即如在選委會提名A參選立法會地區直選，便不能以地區選民身分再提名其他人。多名議員在早前的會議上批評這是剝奪選委權利。政府提出修正案，容許選委在所屬選區，以地方選民身分提名候選人A，並以選委身分提名任何地方選區的另一候選人B；讓每名選委最多可以不同的身分提名5人參選。

新民黨葉劉淑儀關注為何要給選委如此多提名機會；工聯會黃國健則認為，政府的修訂合理，有助選委按每個法定身分獲得提名機會。

中策組非公職 可任資審委非官守成員

另外，政府提出的修正案包括將候選人資格審查委員會人數上限由5增至8，並加入特首須委任1至3名非官守成員。政制及內地事務局首席助理秘書長楊樂詩昨在會上解釋，只有「非公職人員」才可獲委任為資審委非官守成員，即不是從特區政府受薪的人，任中策組成員而收取政府津貼的人不屬公職人員。

政府前日已向立法會提交修正案建議，政制及內地事務局長曾國衞昨在會上表示，涉及指明就資審委根據國家安全委員會意見的候選人資格決定，不得提起訴訟；在立法會地方選區和功能界別終止選舉程序的要求；以及委任授權代表等3項修正案，政府可能要進一步梳理，建議下次會議討論，獲法案委員會主席廖長江接納。

政府原表示，若有在地區直選或功能組別有候選人在投票日前逝世或喪失資格，選舉會終止，修正案改為選舉不會終止。

（新選舉制）