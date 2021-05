報稱遭鋁梯襲擊的警員潘景臨昨接受原告方盤問。被問到有否向原告表露警員身分,潘初說「唔確定」,被追問下,他否認從沒表明身分。法官李樹旭聽畢問道:「如果你不確定的話,怎可以否認此事?」潘解釋,他身上的警察背心和頭盔足以證明身分。

官稱片段有聲畫 說謊必遭揭穿

潘景臨及後被問到與原告對質的過程,例如有否命令原告放下鋁梯,他多次表示「唔確定」。李官說,潘已是第3日接受盤問,「呈堂片段有聲音畫面,如果你說謊,最後一定會被揭穿,所以不要侮辱我的智慧(so don't insult my intelligence)!」潘表示他一直交代正確的事,李官遂強調「不要令警隊蒙羞(Don't bring shame to the police)!」

【案件編號:DCPI 1635/19】