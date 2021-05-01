「抗命必明知故犯」 佔中九子上訴駁回 上訴庭：控公眾妨擾合適 陳健民：研申終審否

正還押戴耀廷重返監獄服刑

9名上訴人依次為戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘及李永達，分別串謀作出公眾妨擾、煽惑他人作出公眾妨擾、煽惑他人煽惑公眾妨擾等罪成，戴耀廷及陳健民被判囚16個月，邵家臻與黃浩銘被判囚8個月，其餘5人被判緩刑及社會服務令。除了戴耀廷外，其餘已服刑完畢，而正因民主派初選案還押的戴，昨須返回監獄繼續服刑。

陳健民在庭外表示，對上訴失敗失望。他又在facebook稱，眾被告所以在法庭抗辯並就審訊結果上訴，是因控罪不合適（從「未經批准集會罪」改為「公眾妨擾罪」），並給予政府過度權力，特別是「煽惑他人煽惑罪」。他稱原審法官未有充分考慮公民抗命乃基於公共利益並貫徹和平原則，在普通法的傳統下應盡量輕判。

判辭由上訴庭副庭長麥機智撰寫，並從各上訴人的論點，整合出6個定罪上訴的主要爭議點，包括佔中三子面對的控罪是否合適、各上訴人是否在足夠資訊下預視並同意佔中協議造成的妨礙屬不合理等（見表）。

裁兩版本佔中計劃屬同一協議

對於上訴方指三子面對的「串謀犯公眾妨擾罪」，是將兩個不同的協議，即原有2014年10月1日佔中的協議，及在同年9月28日宣布啟動的修訂版佔中協議，放在同一控罪提訴，質疑控罪不合適。上訴庭不同意，稱控罪簡明涵蓋三子由開始計劃至整件事，且兩版本的佔中計劃實為同一協議，例如兩者要旨都是「透過不合法阻礙中環或附近地方的公眾地方及道路造成公眾妨擾」，即使兩計劃的舉行地點分別在遮打道和添美道，但仍屬中環或附近地方。

判辭指出，原定的佔中計劃籌備了18個月，曾估計參與人數，且三子及其他人在未正式宣布啟動佔中之時，已可預視民眾在添美道聚集的規模，同意原審法官所指三子修訂協議只為「乘勢而上」，他們必能預計佔中所造成的妨礙程度。

官：簡易例妨擾罪不能反映嚴重性

對於上訴方認為控方應以《簡易程序治罪條例》第4（28）條中的「在公眾地方犯的妨擾罪」檢控，而非普通法下刑罰更重的「公眾妨擾罪」，上訴庭引用案例指出，前者從來不是用以針對如佔中規模之大的非法阻塞，不能反映事件嚴重性，也未能賦予法庭足夠權力去判處適當刑罰。

判辭又指出，各上訴人因「公民抗命」犯罪，他們一定知道自己所做的妨擾必是不合法，故認為原審法官在案情或法律上無犯錯之處，原審判決清晰詳盡，最終一致駁回所有定罪上訴。

就戴耀廷及黃浩銘的刑期上訴，上訴庭指出，原審已因戴耀廷的良好品格而給予兩個月減刑，另考慮證據及戴欠缺悔意，加上佔中癱瘓香港中心的主要幹道，影響民生，因此認為兩人減刑空間已盡，駁回兩人的刑期上訴。

【案件編號：CACV128/19】