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12港人案9人控妨礙司法 控方：偷渡涉款15萬 籌備逾半年

【明報專訊】12名港人疑潛逃台灣時遭內地海警拘捕，當中10人已刑滿出獄，早前由內地移交香港，除李宇軒外，其餘9人昨在東區裁判法院提堂，同被控一項妨礙司法公正罪，暫毋須答辯，繼續還押至6月18日再訊，以轉介到區域法院處理。控罪指，他們連同「廢中」、「思典」、「Zizi」等人犯事。據悉，偷渡計劃共涉15萬元，由眾人籌集，部分獲「恩典」資助，籌備超過半年。

本案9名被告依次為無業廖子文（18歲）、技術員鄭子豪（19歲）、學生張俊富（24歲）、運輸工人張銘裕（21歲）、學生嚴文謙（22歲）、無業黃臨福（17歲）、無業黃偉然（30歲）、測量員李子賢（31歲）、學生郭子麟（19歲）。各被告在開庭前時有交流，離開時庭上多名家屬及旁聽人士向他們大呼「加油」、「撐住」等，數名被告有揮手回應。

首3被告去年學駕快艇

控罪指，9名被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「思典（別名大媽、姑姐或Sister）」、「Zizi」及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向作為，即通過導致9名被告及喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

據了解，控方指9名被告及喬映瑜、鄧棨然及李宇軒為了逃避警方的刑事調查，在2019年12月萌生逃離香港潛逃台灣念頭，去年2月開始首3名被告與鄧棨然、喬映瑜、「恩典」、「廢中」等多次討論潛逃計劃，當中一名綽號「表哥」者疑有份資助計劃。其間，首3名被告曾到大埔上駕駛快艇課程，起行前一個月一同和「恩典」到旺角購買物資。

搬汽油上船遭閉路電視拍下

其他被告之後陸續加入計劃，喬映瑜着9名被告須分擔合共15萬元潛逃費用，其中「恩典」資助被告黃福臨、黃偉然和李子賢3人費用。直至去年8月23日潛逃當天，部分被告、喬映瑜及「Zizi」於早上在西貢布袋澳搬運汽油物品上船時，遭閉路電視拍下。隨後由鄧棨然駕駛快艇離開，但不久便在內地水域遭內地當局截獲。

【案件編號：ESCC908/21】

相關字詞﹕潛逃 郭子麟 李子賢 黃偉然 嚴文謙 張銘裕 張俊富 鄭子豪 妨礙司法公正 12港人

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