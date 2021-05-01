梁凱晴首還押 籲思考還有什麼可做

朱凱廸撤認罪決定 籲港人加油

辯方昨要求法庭將朱凱廸的案件押後再訊，解釋朱仍在考慮自己的答辯方向。法官陳廣池提醒，今次決定或會令朱喪失認罪的減刑折扣，辯方則確認朱清楚明白。朱凱廸離開犯人欄時，一度拉下口罩、露出微笑喊道「多謝大家，香港人加油呀」、「頂住呀」。

黃之鋒：勿讓世界改變自己

至於決定認罪的黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴，他們昨日應訊時一直神情平靜，已還押多月的黃之鋒更多次相隔犯人欄向公眾席揮手，離開時高喊，「我哋改變唔到世界，但可以唔畀世界改變自己。」

首次還押的區議員梁凱晴則事前在facebook發文，透露已配備懲教署指定的膠眼鏡和眼鏡盒，亦對自己未能在還押前享用海鹽味雪糕而失望。她形容自己不怕牢獄生活，只是因身邊的人逐一入獄而悲從中來，但仍對將來樂觀，「不同的種子經已撒下，只等我們去灌溉」，籲外界繼續思考還有什麼可做，「行動一刻最實際」。

根據《區議會條例》，倘區議員被定罪並判處為期超過3個月監禁，而刑期又不得以罰款代替，不論是否獲得緩刑，即喪失議員資格。