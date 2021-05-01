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支聯會：不揣測警反對六四集會否 暫無「Plan B」

【明報專訊】警方去年不批准支聯會在維園舉辦六四晚會，事後檢控當日到維園悼念的多名支聯會及民主派人士。支聯會日前就今年六四晚會通知警方，秘書蔡耀昌稱不揣測警方會否再反對，現階段不會有「Plan B」。據了解，若疫情沒有顯著改善，警方今年較大可能繼續反對六四晚會。

消息：除非疫情改善 反對可能高

據悉，警方今年是否批准六四晚會有兩考慮，包括按公安條例評估風險以及疫情，消息指，六四晚會舉辦多年一向風險不太高，疫情將是考慮重點。消息稱，以現時本港疫情參考，除非6月時疫情有十分顯著的改變，否則警方反對六四晚會舉行的可能較高，惟距離六四尚有約一個月時間，警方暫未有定論。

蔡耀昌表示，不揣測警方會否反對今年六四晚會，現階段不會有「Plan B」。就去年六四悼念後有被控參與未經批准集結者認罪後要還押，蔡表示失望及擔憂，稱支聯會思考日後做法時，亦須考慮香港最新形勢。他說，現時從事政治活動，特別是政府或北京不喜歡的活動，風險一定較以往高，但認為悼念六四活動有理由，亦得到香港人支持，但支聯會行動需回應不同時勢，盡量維持香港人每年的悼念活動，並考慮參與者的安全和風險承受能力。

民協：今年不申辦晚會

稱難辦群眾活動

民協去年申請在六四於深水埗楓樹街球場舉行燭光晚會被拒，民協副主席楊彧稱今年不會再申請，說目前社會形勢很難舉辦群眾活動，他以早前8．18流水集會案判刑為例，稱被控參與非法集會判罰，已由以往罰款變成8個月監禁的「量刑起點」。他稱民協將會按支聯會最終安排配合行動。

相關字詞﹕民協 蔡耀昌 支聯會 六四晚會

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