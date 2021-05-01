六四集會4人認罪 官：社服令不合適 黃之鋒岑敖暉等控參與非法集結 辯方籲判緩刑

黃之鋒（24歲）、岑敖暉（27歲）、袁嘉蔚（27歲）和梁凱晴（26歲）承認2020年6月4日，在維多利亞公園無合法權限或辯解下，明知而參與未經批准集結。案情指，衛生署當時因新冠病毒疫情，不建議舉行六四集會，警方最終向支聯會發出反對集會通知書。至案發當晚，有人將維園足球場的鐵馬移開，讓市民進入球場，黃之鋒其間曾受訪，連同岑敖暉與市民合照，梁凱晴和袁嘉蔚則向李卓人遞上白花。

官提控方：案情不必讀出口號

案情指，李卓人後來用大聲公要求市民悼念和高舉蠟燭，亦曾帶領群眾呼喊口號、唱歌，以及與他人焚燒弔唁冊等。傳媒片段顯示，當晚約2萬人參加維園集會。警方其間曾採取封路和改道措施，道路交通於當晚7時半至9時受阻。

控方在庭上讀出案情時，一度提及群眾當日呼喊「Fight for Freedom, Stand with Hong Kong」、「五大訴求，缺一不可」等政治口號。法官陳廣池表示，本案控罪為明知而參與未經批准集結，質疑案情為何提及有關口號，「政治色彩的口號不用在案情提及，否則控方在公開場合中重複有關口號」。控方最終修改案情，刪去其餘口號內容。

辯方：不涉暴力 和平有序

代表眾被告的資深大律師夏偉志求情時表示，本案並非容易的案件，當中涉及人權和公共衛生議題。他指出，政府過往30年對六四晚會採取包容態度，集會對部分港人而言有重要性，形容本案不涉暴力，整晚和平有序，所有被告亦未曾煽惑、鼓勵或意圖使用任何暴力。

夏偉志續說，警方今次只因公共衛生考慮而禁止集會，但眾被告當時一直戴上口罩，主辦方亦採取措施，確保參加者保持社交距離，沒有漠視新冠病毒疫情的問題。夏偉志稱，雖然法庭近期處理相關案件的方式「稍微改變」，但這類案件過往大多以罰款或守行為方式處理，文明社會亦不應將有才智的年輕人送入牢獄，籲法庭考慮為被告，尤其袁嘉蔚和梁凱晴索取社會服務令報告。陳官聞言回應，不認為社服令為合適的判刑選項，夏回應，判刑為一門藝術，籲法庭考慮判處緩刑，或短期即時監禁。

【案件編號：DCCC876、885、890、892/20】