藏逾百燃彈 認罪理大生囚38月

被告楊泳茹（23歲）案發時為理工大學土地測量及地理資訊學系三年級學生，至今已還押17個月。她早前承認於2019年11月2日在灣仔堅拿道西冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。另一項串謀縱火罪則存檔法庭，不予起訴。

被告求情信表示，自己唯一可做的是承擔刑責，又形容生於如斯世代，作為一個充滿天真「傻勁」的人，「這是我當守的道，必修的行。故此，我會毫無怨恨地接受」，認為今次經歷令她重拾本真、走出困局，得到心靈上的自由。

求情稱測量師夢碎 磨煉變成熟

被告又說，幾乎每個牽涉在這場社會運動的人都是受害者，整個社會失去信任亦屬最大的損失。她亦在「案發後測量師夢碎，前途盡毁，失去對未來憧憬」，即使面臨人生巨變，反而「令人變得成熟睿智的磨煉」。身處大時代，她仍希望以自身經歷鼓勵同道，要以溫柔、良善和堅定的心面對一切的未知，「這條受苦而邁向成長的路上，我一直和你們同行，我們都不孤單」。

法官葉佐文判刑稱，本案涉及為數不少的汽油彈，屬危險易燃物品，當時甚至置於多層商住大廈，有火警危險，性質嚴重，加上被告與另外4人有計劃地犯案，遂以4年9個月為量刑起點，因被告認罪減刑至3年2個月。

【案件編號：DCCC97/20】

（反修例風暴）