多兩師釘牌 龍翔官中教師被指教材偏頗

教育局昨向立法會提交文件，交代處理涉及教師專業操守的投訴進度。教育局今年初提及反修例事件教師投訴個案時，用「社會事件」作教師投訴分類，現在已改為「社會動亂」。文件顯示，4月新增兩宗DQ個案。

涉貶損國家 教協：教師不同意指控

據了解，前年10月有匿名投訴稱龍翔官中一教師教材涉及港獨議題，教育局介入調查。局方稱，其中一宗新DQ個案是一名官立中學教師在通識科教學上「持續採用大量、單一角度和偏頗立場的材料」，又稱教學內容包括尚在發展階段而未有定案的政治議題，欠缺理據，並說內容「散播仇恨和偏見的訊息，以及灌輸不當價值觀，側重貶損國家，挑起學生對國家、中國人民的反感，以及打擊學生的國民身份認同」。教育局稱上述行為和價值觀均違反教師專業操守，有負社會期望，帶來負面影響。

教協回應稱，上述個案的教師仍未收到教育局正式信函通知被取消註冊，故仍未能完全掌握教育局理據或作進一步評論，但該教師不同意教育局指控。

另一教師反修例案定罪遭除牌

另一宗新DQ個案涉及教師因反修例違法行為被定罪，繼而被取消註冊。另有兩名被定罪教師已遭學校即時解僱。

教育局去年因社會事件DQ兩名教師，涉及九龍塘宣道小學及嗇色園主辦可立小學，二人及後向教局上訴委員會上訴。

局方稱，2019年6月中至去年12月底接獲269宗相關專業失德投訴，大致完成調查259宗，其中99宗不成立。文件指出，局方2019年至今年4月已向155名涉及「社會動亂」教師採各種懲處，包括最重的DQ至最輕的口頭提示。

vawongsir裁失德 爆眼教師接勸喻

另外，在社交網站以「vawongsir」筆名發表政治漫畫的中學教師黃老師，去年初遭投訴其畫作「不恰當」。黃周四（29日）在facebook專頁稱，教育局已裁定針對他專業失德的投訴成立，並引述局方稱其漫畫對政府或警察提出無理指控，例如法治已死、警黑勾結。他稱，最壞打算是不能再任正職教師，但仍冀利用知識和技能教育下一代。曾任拔萃女書院通識科教師、2019年6．12事件中眼睛受傷的楊子俊，昨於社交媒體上載一封教育局信件，稱收到他去年1月公開發表不恰當言論的投訴，經調查後，兩個月前向他發出「勸喻信」。