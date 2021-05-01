港大與學生會割席 收回會址設施 指言論煽動有違法風險 官媒早前批「非管不可」

本報昨向港大查詢相關措施有否經校委會議決通過、學生會日後能否使用會室及其他設施等，校方沒正面回應，稱可查看港大聲明。有港大學生會前會長擔心，日後會方難以自行收集本科生會費，令部分學生因沒繳費而不屬學生會會員，削弱該會代表性（見另稿）。

港大學生會4月曾發聲明，對人大常委會「親自終結香港選舉制度表示強烈憤慨」；又向校長張翔發公開信，批評校方與當局商討校內推行國安法及國安教育，「向政權折腰，甘作傀儡，扼殺學術」。內地官媒《人民日報》其後發評論文章，批評港大學生會「賊心不死、逆勢而行」，「如此學生會已到了非管不可的時候」。

校方：基本法保障自由 亦有國安條文

港大昨發聲明與學生會「割席」。校方稱，學生會近年言論令大學整體利益和聲譽蒙損，校方強烈譴責其偏激言行。校方表示，《基本法》作為香港法治基石，保障大學學術自由、個人言論表達自由的同時，亦有保護國家安全的條文，「大學不是法外之地，亦有責任維護全體教職員和學生的福祉」。

校方稱，「不能容忍作為獨立社團的學生會一方面利用學校提供的服務和場所，另一方面則漠視校方的勸喻和整體港大社群利益」，學生會所作所為亦給大學帶來違法風險，決定對學生會採取多項措施，包括停止代收學生會會費。

前會長：類似行動數十年從未見

本報昨聯絡港大學生會上任會長葉芷琳，她稱已卸任故不便回應。2003年港大學生會會長、民主思路前聯席召集人麥嘉晉稱，學生會在不同年代都參與社會運動，過往亦有上街或涉暴力的行動，非今時今日才出現，惟今次校方針對學生會的行動在過去數十年從來未見，處理手法是否令人信服見仁見智，他相信相關措施會為學生會造成「陣痛」。

被問現在才管 石禮謙：港情况變了

港大校董、經民聯立法會議員石禮謙表示，支持校長做應做的事，以順利執行管治學校。被問到港大學生會一直有涉足政治議題，但為何現在才管，他稱香港情况變了，《港區國安法》訂立下，校長要在國安法下保護學校和學生。至於校董會事前有否討論，他稱校董會只是討論政策，校長有權執行學校的規則，毋須每次知會校董會，但相信做決定前校董會主席一定知悉。

大學與學生會關係近年愈趨緊張，其中中文大學已暫停代收學生會會費、要求學生會註冊為獨立社團或公司等（見表）。

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