【明報專訊】行政會議成員、資深大律師湯家驊(Ronny)前幾日受訪,撐特首林鄭月娥連任,引用英文諺語「The devil you know better than the devil you don't(熟悉的魔鬼較不熟悉的好)」。「魔鬼論」持續發酵,全國政協委員張志剛噚日喺本報撰文,話Ronny獲特首委任加入行會,「形容他的政治老闆為『魔鬼』,是否合乎政治倫理?」