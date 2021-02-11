城大HK TECH 300 校外者洽專利亦可申

啟動1個月 逾50申請

現年24歲、城大中文及歷史學系學生李尚均，2019年創立租車平台Carful，主打年輕人的車輛租賃服務，現時與車隊及個人車行合作，共有20多車輛可供出租，至今有過百單生意，去年獲500萬元天使基金投資。李尚均有意參加校內HK TECH 300計劃，冀藉以開拓人脈及市場。

偕科技園數碼港四大商會覓伙伴

HK TECH 300負責人之一、城大協理副校長羅璇表示，現與科技園公司、數碼港、本港四大商會及校友組織等機構合作，希望透過學校網絡替校內初創尋找投資者，或為初創公司找到合適的培訓服務或專業輔導。

城大計劃未來3年協助校內成立300家初創，除向有意創業的學生、畢業生提供價值1萬元的培訓課程，亦會向獲選團隊發放10萬元種子基金，團隊學習制訂商業計劃簡報、最小可行產品後，獲選公司可獲最高100萬元天使基金投資，再有機會獲推薦申請1000萬元的外來資助。除學生及校友外，羅璇說若有非校內人或商界有意使用城大近1000個專利作商業發展，亦可參與計劃，舉例稱校內於生物科技、5G、建築科技等均有技術專利，歡迎業界查詢及洽談合作。

HK TECH 300設評審委員會，當中三分之一為校內專家或學者，三分之二為科技園、數碼港及商界成員，以評核申請資助的初創公司及其方案。羅璇希望成功的初創日後以不同方式回饋校方，令有關計劃「不止是3年」，而是可持續發展。

明報記者