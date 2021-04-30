月入30萬 牙醫騙關愛1600元囚4周

訛稱為老翁拔牙 准保釋候上訴

根據案情，當時為私人執業牙醫的被告譚俊彥（35歲），2016年3月22日在一份呈交關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室的申領款項表格中作陳述，聲稱曾替病人梁偉拔掉4顆牙齒，並申領1600元，惟被告從來沒提供該服務。

彭官昨引述辯方早前求情時指出，被告現時與妻子育有兩歲女兒，另妻子現正懷孕。被告為改善生活質素，考入大學牙科學系，2010年畢業後執業，月入30萬元，營運牙科診所。被告預期將會面對牙醫管理委員會聆訊，影響執業。

官不接納「手民之誤」

斥無悔意令業界蒙羞

彭官又引述被告的報告指出，被告不知為何申報表內容會與實况有不同，承認有手民之誤，但否認有意圖欺詐政府公帑。惟彭官認為從審訊的抗辯方向、求情，抑或被告向感化官的陳述，都反映被告沒有絲毫悔意。

彭官續說，涉案病人的4顆牙齒，其中兩顆早由其他醫生拔掉，其餘兩顆則於案發後仍然存在，認為被告早前的解釋「一派胡言」。彭官表示，專業人士在社會上有着崇高的身分，牙醫更備受病人尊重，但被告行為近乎違反誠信，故即時監禁是唯一適合的刑罰。

【案件編號：STCC 1449/20】