售電弧打火機 兩店東被捕 警指電流可傷人 涉無牌經營槍械

涉深水埗觀塘兩店 放蛇拘人

警方發言人表示，過去6個月檢獲的電槍及違禁武器有上升趨勢，深水埗警區遂於今年1月展開「雷音行動」，打擊違禁武器。警方人員透過情報分析及巡查，發現深水埗及觀塘有兩間店舖出售電弧打火機，違反《火藥及彈藥條例》。

警方前日行動，派員喬裝顧客，在深水埗及觀塘兩店分別檢獲52個及23個電弧打火機，約值1.2萬，並拘捕兩名男負責人，年齡分別39及51歲。他們已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到，案件交由西九龍總區刑事部人員跟進。

西九龍總區重案組總督察莊翹偉表示，電弧打火機透過電線充電，按動電弧打火機會產生電流，當電流接觸到人體會產生刺痛及麻痹。他說警方曾委託專家檢驗，證實電弧打火機輸出的電壓可對人體造成傷害。他表示，電弧打火機每個售價150至200元，相信來源地為內地或海外。

鴨寮街有售充電式打火機

本報記者昨走訪深水埗鴨寮街，發現一間店舖出售一款充電式打火機，每個48元，但負責人表示該款打火機與電弧打火機並非相同設計。

記者昨亦在淘寶發現有「雙電弧打火機」售賣，每個人民幣59元。店員表示打火機以micro USB線充電，打火機另一邊可作電筒使用，火力與普遍打火機一樣，並可送到香港。被問及會否觸電，店員聲稱「安全的，這個電壓是5V」。

學者：與電槍原理相近

理大電機工程學系教授鄭家偉表示，電弧打火機與電槍原理相近，均以電子零件產生高電壓，在空氣中產生電弧效應，會產生火花燃點物件。他說要視乎電弧打火機功率，可達數百、數千甚至上萬伏特，可電傷或電暈人或生物。