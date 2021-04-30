工程師巴士殺女友囚終身 父求情：用錯方法表達愛

法官早前已表明會依例判處終身監禁，但要求辯方再準備求情，以讓長期監禁刑罰覆核委員會考慮。辯方昨呈上被告吳欣鍵（現年26歲）六旬父親撰寫的求情信，其父形容自己為傳統中國男人，只懂得為家庭努力工作，卻不懂得向家人表達關心，忘記兒子的情感需要，兒子亦使用錯誤方法表達對女友的關愛。信中又稱，被告母親的精神健康因本案大受影響，每天怪責自己，同時對死者李倩姮（終年20歲）一家表達歉意。

辯方另呈上被告獄中囚友的求情信，該囚友同樣干犯謀殺罪，並因意外嚴重受傷，形容被告曾為他提供極大幫助，包括協助他的雙腿進行復康治療。被告的高中老師則在求情信形容，被告成績優異、名列前茅，亦願意幫助他人。

法官：被告對社會構成風險

法官金貝理表示，事主全身多處刀傷，有刀傷長達14厘米，亦有刀傷幾乎割甩氣管，認為被告案發前購入廚房刀的行為，顯示他有預謀犯案。金官又表示，陪審團裁決顯示，他們不相信被告當時患有精神病，他目前亦毋須在小欖精神病治療中心服刑。金官同意被告有悔意，但認為他對社會構成顯著風險，依例判處被告終身監禁。

控方案情指出，被告2016年透過交友程式認識死者後，兩人逐漸發展為情侶。死者於2017年暑假升讀理大後打算參加迎新營，被告欲阻止她不果，死者亦提出分手。被告至案發當日購買廚刀，尾隨死者登上118號城巴，在巴士上捅了她33刀，刀傷遍佈死者胸腔及肋骨，被告曾自插多刀並從巴士上跳下。

【案件編號：HCCC329/18】