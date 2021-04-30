康橋時任院長：問心無愧 稱曾報告子駿帶傷 母反駁：你冇講過

主要在院舍2樓工作的保健員李碧玉供稱，2016年8月23日案發當日下午3時半，她見到死者梁子駿（終年14歲）在他所屬的86號牀睡覺，直至下午4時許，到3樓派藥時卻不見子駿，後來2樓職員通知她「有急事」，才得悉子駿墮樓。

稱事發當日致電家人不果

死因庭傳召當時院舍院長劉潔心作供，劉潔心供稱，她於2014至2016年任院舍主管，及後成為院長，負責編更等工作，雖然同時兼任「沐恩之家（總院）」主管，但每天都有回康橋之家巡視。她憶述案發當日下午4時許接到主管吳純真電話稱子駿墮樓，隨即回到院舍，與警方均有致電子駿媽媽但「打唔到」。

劉透露，子駿於2014年底入住院舍時住雙人房，但後來因為「將大便擺人哋張牀」影響院友，遂將他轉到獨立房。不過他會「將啲大便收埋，我哋聞到臭但搵唔到」等，最終安排他入住開放式的86號牀，方便員工照顧。

指子駿擲物 窗裝鐵絲網

劉又表示，子駿會徒手拆天花、弄壞牀頭櫃，又經常向街外擲物，曾扔中的士而令她要道歉及賠錢，後來院舍因為子駿行為在窗加裝鐵絲網。除此之外，又會找專人帶他上學，子駿發脾氣時亦會哄他，並稱明白病人有時難以控制自己，最重要是有耐性去照顧，「同事咁多工唔做，做呢啲，都係有愛心㗎啦」，又反問「厭惡性（工作）你估唔辛苦㗎？」她表示知道子駿身上時有傷痕，亦有告知子駿媽媽，母親在庭上隨即哭訴「冇，你冇講過」，但劉承認從未就此以書面記錄。

稱有時人手低於要求

「行開行埋 時間好短」

劉表示，平日安排人手均符合社署要求，每天一定有6人上班，即使有時少於6人，只是「行開行埋，時間都喺好短啫」。代表家屬的大律師陳偉彥問是否知悉院舍司機李錦全是精神病患者，劉表示，「知，有咩問題？你歧視呀？」又稱「佢有情緒病，更加有耐性照顧人」，但否認李是院友。

陳大狀又問，是否覺得子駿的死與康橋無關，她稱「意外嘅嘢無人想㗎嘛，始終喺院舍發生」，強調「我哋為咗個仔都做咗好多嘢，用心用力去做」。陳再問她事隔5年，是否仍覺得康橋沒任何不妥當之處，她重申「永遠無人做到最好，我盡心盡力，問心無愧」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-474/16】