遭中聯辦批「反華政客」 夏博義：已退英自民黨

澄清報道：訂國安法「有時必須」非「必須」

夏博義於上任之初，提出修改《港區國安法》部分條文，遭建制派媒體接連狙擊。夏於《星島日報》訪問中澄清，認為國安法是「合法及必須」，因大多數國家都有訂立維護國安的法例，但認為國安法免除國安公署官員因其行為而受到法律挑戰的可能，大律師公會有責任研究條文並建議修改，相信日後將會向政府提交建議書。

不過，夏博義向網媒Hong Kong Free Press澄清，稱受訪時說訂立國安法是「合法及有時候必須（ legitimate and sometimes necessary）」，他已要求《星島日報》更正。

指英無權要求英籍法官總辭

夏博義強調，自己維護香港司法制度，致力為香港爭取挽留終審法院海外非常任法官，因他們在維護法治和司法獨立方面作出重大的貢獻；夏透露上周去信英國大律師公會，斥英國無理及無權要求英籍法官總辭。

大律師公會近日被指「政治化」，有具法律背景的建制派甚至提出，政府可收回律師團體的自我監管權。夏博義認為，公會絕非政治性質，只是一群捍衛法治的大律師，外界甚至中聯辦對大律師公會有誤解。夏博義早前評論8．18流水式集會等案的裁決，稱和平示威是疏導民怨重要渠道，夏在昨日的訪問強調，反對各種暴力，但為市民和平示威的權利發聲。