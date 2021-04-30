青年毁何君堯議辦改判入教導所 上訴庭：原審掌握事實不全 嚴重誤判

判辭：即使出於正義感 法庭絕不容忍

案件由上訴庭法官彭偉昌、法官潘敏琦和彭寶琴審理，判辭由彭偉昌撰寫。上訴庭在判辭指出，直至是次覆核前，控方未曾向法庭展示全部案發影片，原審裁判官亦沒主動要求查看有關影片，形容雙方做法令人費解、殊不理想。上訴庭又稱，裁判官未能掌握被告朱沛恆當時穿戰術背心、事發前曾冷靜地與另一蒙面男子比劃交談等情形，認為他絕非因無法控制自己的情緒才干犯本案。

上訴庭認為，本案源於哄動一時和隨即引起很大爭議的7．21事件，被告行為隨時引發更多更廣泛的違法行為。上訴庭又認為，本案可歸類為「裝修」事件，認為「私了」行為「平白就是要搶奪法律的功能和地位，把個人眼中的對錯強加於人，並進行報復」，就算個人是非觀念正確，行為亦會造成惡性循環，令不同立場的人互相攻擊，令社會變得無法無天。

【案件編號：CAAR2/21】

（反修例風暴）