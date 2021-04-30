美銀律師涉襲警：警否認身分狀似失常

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）昨以英文自辯，透露自己在美國曾任刑事辯護律師，現為美銀證劵內部律師。

稱屢以普通話問是否警察

被告供稱，當日乘港鐵打算到銅鑼灣購物，但走至銅鑼灣站F出口樓梯間時，見到休班警員俞樹生及市民盧志強正捉住一名少年，其間俞先後將少年壓牆並用警棍打他及箍頸。被告認為少年有危險，遂上前用普通話問俞及盧「你們是不是警察？」，其中俞則在多次詢問下大聲用普通話回答「不是！」。少年不久後逃脫，俞一度追出去後折返，並向他呼喊「What are you doing？」數次。

被告形容俞當日情緒失控，行徑不像一名警察，反像「精神失常或受藥物影響」，因此在俞折返後，為了確保他人安全，便嘗試搶去俞手上的警棍但不果，然後俞拿着警棍揮舞衝前，惟疑似因絆倒並撞到該處的欄杆。俞隨即將被告一同拉倒在地，其間俞有腳踢被告及用警棍打了被告3次，被告故輕力地打俞的臉兩下後，站起來輕踩着俞以搶走其警棍。被告稱俞從無說過「I'm police」等說話，只曾在他反控制俞後，一名戴鴨舌鴨的外籍男見狀說「Someone get the police」時回應「Yes, police」。案件5月4日續審。

【案件編號：ESCC 2692/19】

（反修例風暴）