高院頒國安法控罪元素 煽動分裂毋須證涉暴力

【明報專訊】首宗《港區國安法》案件，被告唐英傑涉去年7．1駕駛電單車展示「光復香港 時代革命」旗幟並撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件定於6月開審。高院昨開庭處理控罪罪行元素，3名國安法指定法官聽取控辯雙方陳辭後，裁定暴力並非煽動分裂國家罪的必要控罪元素，控方毋須證明被告行為涉及暴力；至於恐怖活動罪，控方必須證明被告的行為「造成或意圖造成嚴重社會危害」。
聆訊繼續由指定法官、高院法官彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同審理。法官先要求控方釐清兩個問題，包括控方是否要在恐怖活動罪中，證明被告的行為「造成或意圖造成嚴重社會危害」；以及煽動分裂國家罪是否必須包含暴力元素。
恐怖活動罪須證危害社會
就煽動分裂國家罪，代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，《港區國安法》第20條寫明犯案者「不論是否使用武力或者以武力相威脅」都已構成犯罪，暴力非必要元素。辯方資深大律師郭兆銘表明不同意，稱從現實角度考慮，要證明控罪必須包括以分裂國家為目的的武力。陳官此時舉例反駁，假設有人發動公投，投票決定香港是否應獨立，該分裂國家行為便不涉暴力元素。
官舉「港獨公投」為例 證分裂不必暴力
至於恐怖活動罪，周天行指出，只要證明被告組織、策劃、實施或威脅實施《港區國安法》第24條所列載的恐怖活動，被告即可入罪。彭官隨即提出質疑，稱如果毋須證明行為會造成或意圖造成嚴重社會危害，任何蓄意傷人罪都構成恐怖活動，控罪的範圍會太過廣闊。
陳官指出，條文列明破壞交通工具、交通設施、電力設備等都屬於恐怖活動，假設控方說法成立，若有人進入建築物剪電線，但最終只切斷一個單位電力，行為沒有對社會造成嚴重危害，「這樣又算是恐怖活動？」。周重申，須一併考慮脅迫中央人民政府等因素。
唐英傑6‧23審 陳辭須列煽動效果
3名法官即日頒布決定，並下令控方須在開案陳辭中寫明，被告煽動分裂國家的犯罪行為、該行為效果，以及被告煽動他人作出什麼行為去分裂國家。
被告唐英傑（24歲）昨出庭應訊，他被控一項煽動他人分裂國家及一項恐怖活動罪，案件排期於6月23日高院審訊，料需時15天。