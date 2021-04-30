高院頒國安法控罪元素 煽動分裂毋須證涉暴力

聆訊繼續由指定法官、高院法官彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同審理。法官先要求控方釐清兩個問題，包括控方是否要在恐怖活動罪中，證明被告的行為「造成或意圖造成嚴重社會危害」；以及煽動分裂國家罪是否必須包含暴力元素。

恐怖活動罪須證危害社會

就煽動分裂國家罪，代表控方的署理副刑事檢控專員周天行表示，《港區國安法》第20條寫明犯案者「不論是否使用武力或者以武力相威脅」都已構成犯罪，暴力非必要元素。辯方資深大律師郭兆銘表明不同意，稱從現實角度考慮，要證明控罪必須包括以分裂國家為目的的武力。陳官此時舉例反駁，假設有人發動公投，投票決定香港是否應獨立，該分裂國家行為便不涉暴力元素。

官舉「港獨公投」為例 證分裂不必暴力

至於恐怖活動罪，周天行指出，只要證明被告組織、策劃、實施或威脅實施《港區國安法》第24條所列載的恐怖活動，被告即可入罪。彭官隨即提出質疑，稱如果毋須證明行為會造成或意圖造成嚴重社會危害，任何蓄意傷人罪都構成恐怖活動，控罪的範圍會太過廣闊。

陳官指出，條文列明破壞交通工具、交通設施、電力設備等都屬於恐怖活動，假設控方說法成立，若有人進入建築物剪電線，但最終只切斷一個單位電力，行為沒有對社會造成嚴重危害，「這樣又算是恐怖活動？」。周重申，須一併考慮脅迫中央人民政府等因素。

唐英傑6‧23審 陳辭須列煽動效果

3名法官即日頒布決定，並下令控方須在開案陳辭中寫明，被告煽動分裂國家的犯罪行為、該行為效果，以及被告煽動他人作出什麼行為去分裂國家。

被告唐英傑（24歲）昨出庭應訊，他被控一項煽動他人分裂國家及一項恐怖活動罪，案件排期於6月23日高院審訊，料需時15天。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）