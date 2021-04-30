奇妙電視獲批頻譜 明年推第3條頻道

奇妙電視現時使用固網傳送免費電視服務，包括「香港開電視」及「香港國際財經台」兩條頻道。奇妙電視獲批出數碼頻譜，即獲准使用大氣電波，可增加覆蓋率至全港九成人口，奇妙電視承諾提供多一條新數碼電視頻道。

通訊局表示，現時不在奇妙電視固網覆蓋範圍的住戶，可於12個月及18個月內接收現有免費電視服務及新電視節目頻道。

通訊局准新城調低投資額

通訊局亦批准新城電台修訂2016至2022年的6年投資計劃，其間該台總投資額將由約6.85億元下調至約6.17億元。通訊局表示，新城電台業務因疫情和經濟低迷而受嚴重影響，故批准申請，新城承諾維持聲音廣播服務的水準和質素。

另外，通訊局接獲投訴，指稱有線電視財經台去年10月播放的3集《樓盤傳真》，內容含有某樽裝水產品的間接宣傳，但節目開始前無作出聲明；有線電視承認有關失誤是因內部溝通出錯所致。通訊局表示，該3集節目明顯違反《電視通用業務守則—廣告標準》條文，向有線電視發出勸喻。