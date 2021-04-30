油塘混凝土廠屢罰不改 環保署拒續牌

上訴期限21日 屆滿須停運

環保署昨發出通知，拒絕油塘東源街22號一間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，翻查資料，上址為中國混凝土有限公司。環保署發言人解釋，該廠過往環保表現欠佳，卻未能提交足夠可行措施，以防止污染物排放及避免對附近居民構成滋擾，因此未能符合續牌要求。本報致電中國混凝土查詢，截稿前未獲回覆。

環保署發言人表示，過往巡查期間，多次發現該混凝土廠不當運作，除多次發出勸喻和警告外，環保署分別在2018年和2020年就一宗和兩宗涉違反牌照條款的個案檢控該廠，惟今年初至今，該廠仍涉嫌數宗違反牌照條款的個案。

翻查政府新聞公布，其中兩宗違規個案涉及運送混凝土的田螺車，因未徹底清潔而將泥塵帶到廠外；另一宗則涉廠外有大量帶有沉澱物的污水積聚，3宗個案共判罰款2.7萬元。

區議員：影響居民多年 未知何時搬

觀塘區議會油塘混凝土廠工作小組成員王偉麟表示，油塘居民受混凝土廠影響多年，例如田螺車漏出石屎在路上致居民絆倒受傷、廠房經常塵土飛揚污染空氣、附近水渠淤塞等。他說環保署終拒該廠續牌是階段性勝利，但未知該廠何時正式遷走，冀下月與政府部門開會時能確定日期，居民不再受苦。