前常秘梁展文曾司法覆核《審計報告》

被指錯用酌情權 批11萬呎免補價樓面

當年《審計報告》指稱，梁展文未獲地政總署同意下，額外批出毋須補地價的逾11萬呎樓面，質疑審批程序監督不足，當時房屋及規劃地政局決定成立獨立調查小組徹查事件，立法會帳委會亦就事件展開公開聆訊；惟公開聆訊當日，梁一度以已提出司法覆核為由，拒出席聆訊，及後在時任房屋及規劃地政局長孫明揚訓令下出席，但仍拒答議員提問。帳委會決定暫停聆訊，並引用《立法會（權力及特權）條例》再傳召梁出席聆訊。

另外，澳門審計署2019年發表審計報告，批評行政公職局的公務員招聘工作，行政公職局長高炳坤回應不認同報告的批評，澳門審計署及後出稿，表示政府發言人引述澳門特首高度重視報告，稱行政公職局回應報告表示認同建議但言論前後矛盾。及後澳門特首賀一誠公開表示，審計署提出的問題值得研究和改革。