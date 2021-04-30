審計署：按規定應避公開反駁報告 免影響立會聆訊 保安局：已提醒入境處「有關共識」

審計署前日發表新一份《審計報告》，批評入境處在出生、死亡及婚姻登記的管理上有不足，包括跟進假結婚個案有待加強，報告提及有懷疑假結婚個案，入境處追查7年，至疑犯離世仍未找到疑犯訊問，審計署建議入境處檢討有關個案，日後加強措施追查假結婚疑犯下落。報告引述政府回應，稱入境處長同意有關建議。

入境處前晚深夜出稿回應，稱已對於該蓄意規避調查的疑犯作多方面調查及追蹤，且每宗個案都有獨特性，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

入境處：交保安局統一回覆

保安局：處長整體同意建議

審計署昨午回應入境處說法，引述政府《財務通告第2/2020號》的規定，稱帳委會與政府均同意，在《審計報告》提交立法會省覽至公開聆訊的一段期間，要確保帳委會能在公平情况下順利作公開聆訊，故不論是有關的局長、部門首長、屬下人員等，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果。

每份《審計報告》發表前，審計署會向相關部門索取回應，並收錄報告內。入境處前晚回應時提到的部分內容，包括該處「深表遺憾」部分，都未出現報告內。本報分別向審計署和入境處查詢，入境處在報告發表前有否表達相關意見，審計署稱無資料可補充；入境處稱交由保安局統一回覆。

保安局發言人表示，政府的回應已在報告中表述，即「入境事務處處長整體上同意審計署的建議」。發言人重申《財務通告第2/2020號》規定，已提醒入境處有關共識，帳委會稍後跟進相關報告時，處方可交代。

石禮謙：入境處違規定 做法不正常

石禮謙表示，從未見過被審計的部門如此回應《審計報告》，認為入境處違反《財務通告第2/2020號》規定，入境處在報告發表前向審計署表示同意其建議、事後才說不同意，情况不正常，也容易令市民感混亂。他說入境處應在審計署索取回應時表達意見，相信審計署一定會在報告收錄其完整的回應，該處也可在帳委會公開聆訊中解釋，盼各部門日後跟從有關指引，而帳委會下周一將開會討論是否就報告內容公開聆訊。

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