經民聯議員替肥老闆慶生,民建聯主席李慧琼都特登走嚟講聲「生日快樂」。肥老闆希望日後立法會可以順風順水,各政策順利執行,社會能夠更加和諧、穩定、繁榮。

除咗立法會值得關注外,特首「跑馬仔」亦係近日話題。行政會議成員湯家驊前日受訪力撐特首林鄭月娥連任,引用英文諺語「The devil you know better than the devil you don't(熟悉的魔鬼較不熟悉的好)」。不過,同為行會成員嘅林健鋒噚日就話,自己認識嘅人,無一個係魔鬼。