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母熱水淋子女案 求情稱子女過度活躍讀寫障礙

【明報專訊】育有兩名子女的37歲母親，疑不滿7歲兒子吃飯慢，用熱水潑向對方的頭和面。她兩日後與丈夫爭吵時，將一杯熱水置於10歲女兒的頭上威脅丈夫，致女兒頭頂燙傷，兒子其間一度逃跑反抗，遭母親從後潑熱水致背部二級燒傷。辯方昨在區域法院求情，稱兩名子女有過度活躍和讀寫障礙等問題，形容女兒升中試和家庭經濟問題，成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」。案件押後至下月4日判刑。

被告早前承認普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，及有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害共3罪。據了解，兩名事主傷勢已無大礙，惟兒子X背部留有疤痕。

稱全家每日僅100元生活費

指丈夫怠工在家打機

辯方求情表示，7歲兒子X患有過度活躍和自閉症，10歲女兒Y則患有讀寫障礙，被告需花費更多心神照顧他們，任職自僱司機的丈夫收入低，一家四口每日只有100元生活費，但丈夫卻如小孩用藉口逃避工作，只顧在家打機和睡午覺。

法官勞潔儀指出，被告會見精神科醫生時，聲稱原打算喝熱水冷靜，惟客廳的子女嘈吵，遂向他們倒熱水，希望他們冷靜，質疑說法與案情有出入，倒熱水的做法亦難以令他人冷靜下來。另當時丈夫在場卻未能阻止本案發生，勞官認為丈夫未能保護孩子。

辯方則回應，丈夫已知悉自己的問題，變得更成熟，女兒亦在求情信中稱「而家冇咗媽咪，我啲成績退步咗，老師話我成績會由Band 1變成Band 2」。

【案件編號：DCCC 772/20】

相關字詞﹕母親 區域法院 有意圖而導致身體嚴重傷害 普通襲擊 熱水 虐兒

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