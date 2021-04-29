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預算案通過 陳茂波：暫不研新稅

【明報專訊】立法會昨三讀通過《2021年撥款條例草案》，即《財政預算案》。財政司長陳茂波（圖）表示，這份預算案承擔歷來最高財政赤字，政府上調股票印花稅增加稅收，但他表示香港暫不具備引入新稅項條件，例如資產增值稅等。金融服務界議員張華峰昨日投下唯一棄權票，稱不支持政府提高印花稅，認為會削弱本港作為國際金融中心的競爭力。

審議8小時通過 近年最短

立法會用約8小時完成恢復二讀辯論及三讀《條例草案》，昨以40票贊成、熱血公民鄭松泰反對及張華峰棄權下通過預算案；審議時間為近年最短，上年的預算案用約47小時審議。陳茂波發言時表示，有議員建議研究引入新稅項，但他說開徵新稅項的建議，需要讓社會有充分、深入及知情的討論，但目前社會聚焦處理疫情及重振經濟，暫不具備條件開展討論。

政府上調股票印花稅率三成，由0.1％升至0.13％，陳茂波表示，有議員憂慮會影響股票市場的競爭力，但陳強調，本港作為國際金融中心的地位，不是單靠印花稅來維持，而是透過持續政策創新、推動金融市場的發展，以提升本港市場的競爭力，稱預算案提出發展綠色可持續金融、債券市場等，重申政府會繼續加強金融市場的深度、廣度與流動性。

張華峰早前提出修正案，要求條例草案加入為期一年的「日落條款」，一年後將股票印花稅降回原來水平，但修正案沒在法案委員會通過。財經事務及庫務局長許正宇發言時稱，有議員提出「日落條款」、只增加單邊的稅率等意見，但政府未能支持。許表示，如落實有關建議，則未能顯著增加政府收入，而政府決定調整稅率時，亦須考慮一籃子的因素，包括經濟、財政及市場狀况。

稱已諮詢跨黨派議員

民主派離開議會，預算案火速通過，陳茂波會後就說，在編製預算案時候，已和跨黨派議員諮詢，亦跟各界聯繫，令政策制定方面能回應社會需要。

相關字詞﹕財政司長陳茂波 財政預算案 立法會

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