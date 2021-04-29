地政警方橫洲收地 斷電封村勒令即遷 村民聲淚俱下稱無家可歸 限7日執家當不准過夜

地署：無家可到臨時收容所

地政總署回覆稱，去年起已給予住戶多次寬限，呼籲盡早遷離，並把最後寬限期延至今年農曆新年後，為使土木工程拓展署能夠盡早完成工程，確保公共資源合理和公平使用，故無法再給予住戶寬限期遷出，現時餘下約30戶。署方稱一直在可行範圍內盡量為村民提供適切協助，包括酌情安排取回私人物品，及安排未符合安置資格的村民到房屋署臨時收容中心短住約3個月，待核實為「無家可歸」且符合其他資格，可申請入住新界的中轉房屋。

地政總署昨晨聯同警方及帶同大批保安到橫洲，要求仍留守的數戶村民遷出，其間封鎖村內各出入口，禁止任何人出入，並於村內各屋貼上「政府物業」告示。

仍未遷出的歐陽一家一度與地政人員談判，稱於本月初才獲當局發放特惠津貼，未有足夠時間讓一家六口搬遷，惟談判期間另一批地政人員截斷其家電力供應，並從後方剪開鐵絲網進入屋內。經一輪交涉後，地政總署拒絕重新接駁電力，及勒令留守數戶立即遷出，僅容許他們於未來7天返回上址取回個人物品，不准過夜，地政會安排保安崗亭加強保安，及於屋內裝照明助居民收拾。

在場協助居民的元朗區議員區國權表示，歐陽一家於本月7日才獲當局批出特惠津貼，他們已即時買樓安排搬遷，惟新居仍未裝修完成暫無棲身之所，故希望地政總署能再給予時間；區透露另一戶村民陳家於2017年申請復耕牌，陳先生亦一直配合部門程序，惟地政至本周一才批出可興建小屋豁免書，陳家沒有足夠時間建屋搬遷。區認為兩家均被當局行政拖延至未能遷出，斥政府「做嘢慢」，不應倉卒要求村民離開，目前歐陽家需到朋友家暫住。至於留守的文家則獲安排上公屋，目前仍在「揀樓」中，故未能搬走。

義工：地政促半小時到收容所

環境惡劣孕婦老幼被逼遷

協助村民的義工表示，地政人員昨晨8時許到場，要求村民半小時內收拾物品到寶田邨收容所暫住3個月至半年，其中有孕婦、1歲幼童及長者已被逼遷。不過，義工稱收容中心環境惡劣、裝修簡陋，近50人需共用廚廁，廁所亦只得約3個廁格和約4個水龍頭，且沒有冷氣，單位內亦有老鼠籠及胡亂丟棄的口罩。