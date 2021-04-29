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警試新App鏡頭識別查身分證 稱只限公務手機不讀晶片 核對資料連接警伺服器

【明報專訊】現時前線警務人員截查市民身分證，需用通訊機口述文件資料，待指揮及控制中心查核。警方下周三（5日）起試用新流動應用程式「行咇易」，供總區部分衝鋒隊及部分警區交通隊使用，程式利用光學字符識別技術，鏡頭辨識證件文字，警員可直接在系統查詢被查人是否被通緝或失蹤者。警方稱，「行咇易」只會安裝在警隊分發前線人員的公務用途智能手機，不會儲存任何個人資料。警隊公務電話背面會以雷射刻上警徽，供市民識別。

第四代指揮及控制通訊系統特別職務隊總督察丘凱恩表示，現時警員透過指揮及控制中心（簡稱「電台」）查核證件，一般需時4至5分鐘，警員用「行咇易」查核證件則一般只需15秒，可減少對市民造成的不便，而「電台」人員可集中資源處理999求助個案。

「行咇易」利用光學字符識別技術（OCR），警員將證件放在鏡頭前，程式便能辨認證件上的文字，包括中英文姓名、護照或身分證號碼、出生日期、性別及證件簽發日期；程式亦可掃描雙程證上的二維碼，查核資料。至於其他證件，包括車牌及船牌，警員可手寫或語音輸入資料查詢。丘強調，程式不能讀取證件晶片資料，不會拍攝證件，亦不會儲存任何圖像。

高級督察陳志鵬強調，「行咇易」 不會儲存任何個人資料，警員查詢的證件資料，會直接傳送警隊伺服器，過程點對點加密，閱覽完畢後程式會移除資料。此外，他稱警員使用「行咇易」須先登入警方內聯網系統，並只能在當值期間使用。警員下班後查核功能會關閉。若警員遺失公務電話，警方可遙距將電話重置回原廠設定。

被問如何防資料外泄截圖

警：有嚴格機制 倘違規可處分

警員可透過程式查核市民證件，而查詢結果會顯示在電話屏幕，被問如何防止資料外泄、避免截圖，陳回應說，根據程式設定不能使用截圖功能。丘表示，「 資料庫每一個版面都有浮水印，顯示當日日期、時間、警員編號，以避免警員截取圖像、對外發布，能防止資料外泄，相信同事不會以身試法」。警方強調警隊有嚴格機制，如發現有人違規，可面臨紀律處分。

被截查的人可否要求警員不以「行咇易」查牌？丘凱恩稱，「市民要明白這是官方工具」，籲相信警員的判斷。

警方下周三（5日）安排總區部分衝鋒隊及部分警區交通隊試用「行咇易」，若成效理想，5月下旬會正式推出，供所有總區衝鋒隊及部分總區交通隊共1200人使用。至8月第二階段再多1600人可用，包括所有機動部隊、部分軍裝巡邏小隊及水警總區。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，OCR技術「似條碼輸入資料」，他認為如果資料傳送至警方遠端伺服器的過程有點對點加密，不容易被截取，而且資料不會保留在手機上，基本上保安問題不大。他稱，若遺失電話，中央可遙距重置設定，也是其中一重保安保障。

相關字詞﹕警務處 身份證 截停搜查 截查 行咇易

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