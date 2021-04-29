李柱銘吳靄儀定罪 大律師公會展調查

執委稱屬恆常程序 決定需否轉紀審團

有大律師公會執委向本報解釋，任何大律師若遭刑事定罪，公會調查屬恆常程序，加上今次有接到投訴，遂展開調查，要視乎性質才決定是否轉交紀律審裁團研訊。該人稱兩人所涉的是公眾秩序案件，但以往會由紀律審裁團處理的案件，性質主要是風化案、欺詐客戶金錢等。

據公會網頁，紀律審裁團由終院首席法官委任，若被裁定專業失當，有權頒布紀律處分，包括罰款、暫時吊銷或正式取消執業資格。現時審裁團召集人為大律師公會前主席、資深大律師陳景生，副召集人為資深大律師何沛謙。

網媒HKFP引述公會稱，執委會關注兩人定罪，正進行調查，在有結論前不會披露細節。李柱銘向HKFP表示不回應。本報曾向吳靄儀查詢，她稱應向公會查詢，作為當事人不應評論。

翻查資料，大律師遭「釘牌」有先例，大律師馬浩輝2010年因偷胸圍被裁定盜竊罪成，其後紀律審裁組裁定他行為失當，吊銷其執業資格30個月。前大律師黃桂生以假遺囑承辦已故演員區樹湛的遺產、盜取其戶口1.54萬元，2013年被裁定行使虛假文書等9罪成立；審裁組裁定行為失當成立，取消其執業資格。

流水式集會同案被告、本身為律師的民主黨何俊仁亦被判囚12個月、緩刑兩年。早前有建制團體曾示威要求將他「釘牌」，律師會回覆本報查詢稱，如發現律師有專業操守不當行為，或接獲相關投訴，會按處理投訴的既定程序調查，如有需要會轉介至律師紀律審裁組召集人作紀律聆訊；由於所有專業操守調查均保密，不會評論個別律師。

（反修例風暴）