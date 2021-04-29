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7．21結案陳辭 控方引「伙同犯罪」 稱現場鼓勵暴動同屬主犯 6．18裁決

【明報專訊】前年7．21元朗白衣人暴動案，6人不認罪的審訊昨日在區域法院結案陳辭。控方引用上訴庭就「伙同犯罪」原則的裁決，指即使未能證明其中兩名被告曾出手打人，但他們身在現場鼓勵暴動，屬主要犯案者，「至少都係secondary party（次要參與者）」；辯方則強調被告並非與其他白衣人「一伙」。控方又稱，本案不存在暴動罪成、有意圖而傷人罪不成立的情况，兩罪須同時罪成或罪脫。案件6月18日裁決。

官問：能否暴動罪成傷人罪脫

控方：不會出現這情况

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南（飛天南）、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪、有意圖而傷人罪等6項罪名。法官葉佐民先要求控方逐一說明各人案中角色（見圖），控方提及本案雖無證據證明被告黃英傑及鄧英斌曾打人，但兩人在場參與鼓勵，可被視為主犯。葉官質疑「打人同鬧人唔同，點樣成為毆打的共犯？」控方強調，黃在場作激烈肢體動作，鄧則持棍走入車站及月台，不只是出現在現場。

葉官問控方，能否出現暴動罪成而有意圖而傷人罪脫的情况，控方說「唔會出現呢個情况」，指從整體證據而言，兩罪須扣連在一起。控方其後引用案例解釋法律原則，包括上訴庭裁定「伙同犯罪」原則適用於暴動罪一案，以及青年新政梁頌恆進入立法會會議室的非法集結案，指法庭應採用「客觀準則」判斷破壞社會安寧的情况，而非被告的主觀意圖。

代表黃英傑的大律師王詠文陳辭稱，即使黃曾指罵在場者，但他「緊守非暴力的界線」，行為未達暴動程度。葉官反問，被告動作挑釁，是否可理解為暴動裏的分工合作，大狀回應說，除非能證明被告與白衣人有共同目的。葉官再問：「如果佢目的係搵林卓廷算帳，但其他人針對閘內人士，咁又算唔算？」大狀重申黃指罵是短暫反應，他可能見到人擲東西才罵人，與其他人沒聯繫。

辯方強調被告非與白衣人一伙

各被告的辯方大律師之後逐一爭議控方對各被告行為的描述，當中鄧懷琛、鄧英斌及蔡立基的大狀均強調被告不是與白衣人「一伙」。代表吳偉南的大狀重申，吳只是在自衛時使用了「過分武力」，惟葉官質疑「過分武力法律上就唔構成自衛啦」；控方亦反駁，吳向手上沒有武器的人揮棍施襲，自衛之說明顯不成立。

【案件編號：DCCC 888/19、11 & 734/20】

明報記者

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）

相關字詞﹕結案陳辭 區域法院 有意圖而傷人罪 暴動罪審訊 721白衣人襲擊 反修例運動

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