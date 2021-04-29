入境例修訂壓倒性過關 李家超回應「鎖港」：附例將訂明只管入境

【明報專訊】保安局修訂《入境條例》在建制派支持下，昨日於立法會大比數39比2通過，8月1日生效。修例包括保安局長賦權入境處長指示某運輸工具可或不可運載某人，引起大律師公會和民間團體質疑損害港人出入境自由，而保安局多次出稿重申只管入境、不管離港，但堅持不在主體法例中寫清楚。保安局長李家超昨日在會上才說明，修例通過後政府需另定附屬法例，屆時將訂明授權入境處可要求前來香港的航機不准運載個別人士是指「前來香港」。民陣召集人陳皓桓批評局方解說含糊，希望政府正視修訂《逃犯條例》解說不清的教訓。
草案修訂入境處在處理酷刑聲請和上訴委員會的程序，立法會昨恢復二讀，兩小時便三讀通過。民建聯葛珮帆批評，有人利用條例製造恐慌，將修例為「鎖港條例」，是重用抹黑《逃犯條例》修訂的套路。熱血公民鄭松泰提及，修例使入境主任有絕對權力指定聲請人以某一語言溝通，他擔心出現「屈打成招」，而入境人員在羈留中心毋須向警方申請就可佩槍是不必要。
李家超發言時，批評鄭松泰聽了政府多次解釋「亦掌握不到當中道理」，是不能接受，解釋過去有聲請人堅持用極為罕有部落方言溝通，局方有理由相信聲請人理解其他語言，因此引入新條文。他稱，草案獲立會通過後，保安局長會制定規例以實行「預報旅客資料系統」及授權入境處可要求前來香港的航機不准運載個別人等，兩者均是「前來香港」的情况。他重申，法例必須符合《基本法》第31條保障港人的旅行和出入境自由，斥有人及團體刻意扭曲條文，以煽動情緒的言語和標籤，散播謠言、蠱惑人心。
公民黨：適用範圍應主體法例列明
支聯會副主席鄒幸彤回應稱，「立法會給予局方很大權力，它可以立一條附屬法例，亦可以立更多」。公民黨發聲明稱，香港居民出入境自由受《基本法》及香港人權法案條例保障，故此有關條文的適用範圍應當清晰列明於主體法例本身，而非附屬法例。
Justice Centre Hong Kong 發聲明形容，有關修訂將削弱對於香港最弱勢社群的平等保障和保護，對此表示十分失望。