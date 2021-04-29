入境例修訂壓倒性過關 李家超回應「鎖港」：附例將訂明只管入境

草案修訂入境處在處理酷刑聲請和上訴委員會的程序，立法會昨恢復二讀，兩小時便三讀通過。民建聯葛珮帆批評，有人利用條例製造恐慌，將修例為「鎖港條例」，是重用抹黑《逃犯條例》修訂的套路。熱血公民鄭松泰提及，修例使入境主任有絕對權力指定聲請人以某一語言溝通，他擔心出現「屈打成招」，而入境人員在羈留中心毋須向警方申請就可佩槍是不必要。

李家超發言時，批評鄭松泰聽了政府多次解釋「亦掌握不到當中道理」，是不能接受，解釋過去有聲請人堅持用極為罕有部落方言溝通，局方有理由相信聲請人理解其他語言，因此引入新條文。他稱，草案獲立會通過後，保安局長會制定規例以實行「預報旅客資料系統」及授權入境處可要求前來香港的航機不准運載個別人等，兩者均是「前來香港」的情况。他重申，法例必須符合《基本法》第31條保障港人的旅行和出入境自由，斥有人及團體刻意扭曲條文，以煽動情緒的言語和標籤，散播謠言、蠱惑人心。

公民黨：適用範圍應主體法例列明

支聯會副主席鄒幸彤回應稱，「立法會給予局方很大權力，它可以立一條附屬法例，亦可以立更多」。公民黨發聲明稱，香港居民出入境自由受《基本法》及香港人權法案條例保障，故此有關條文的適用範圍應當清晰列明於主體法例本身，而非附屬法例。

Justice Centre Hong Kong 發聲明形容，有關修訂將削弱對於香港最弱勢社群的平等保障和保護，對此表示十分失望。