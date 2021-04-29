前年撞樹釀6死38傷 打瞌睡九巴司機囚4年 官：危害乘客罪責極重

認罪前自行要求還押的被告文志光（57歲），承認於2019年12月18日在上水粉嶺公路近松柏塱里程碑，危險駕駛一輛九巴，導致6人死亡及8人身體受嚴重傷害。被告於2011年時有一項承認不小心駕駛的交通定罪紀錄，遭罰款但無留案底。

法官譚思樂判刑時表示，被告事發前一天休假，案發當天於清晨5時許上班，下午4時許出意外時他正駕駛下班前最後一班巴士，雖無證據顯示被告曾超速，但從巴士行車記錄儀片段可見，被告駕駛時疑似睡着，例如不時向前點頭、打呵欠，左手更一度從軚盤跌下，直至事發前3秒亦未有及時醒過來扭軚，「我可以肯定被告在行車時及事發一刻有睡着的徵狀」。

肇事乘客：搭車會害怕 不時頭痛

譚官續稱，本案非常嚴重，被告在睡眠不足時仍繼續駕駛，不單威脅乘客生命及其他道路使用者的安全，事件潛在及實際傷害亦非常大，並令死傷者家屬承受極大痛苦，罪責屬同類案件的「頂端」，這些均屬加刑因素，根據案例判刑須具阻嚇性，而被告的良好品格及求情只可佔較小比重。譚官就兩條控罪分別以5年及4.5年作量刑起點，因認罪、求情等因素，判處被告即時監禁4年及停牌5年。

意外中頭部縫了3針的歐先生透露，自己現仍受事件影響，除乘車時會害怕，也不時感頭痛或腰痛。

新界北總區重案組第2隊總督察徐嘉穎稱歡迎法庭判刑，認為可反映案件嚴重，並呼籲職業司機等駕駛者要時刻專注駕駛。

【案件編號：DCCC907/20】