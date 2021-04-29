政府稱帶頭用電動車 報告：不增反減

物流署：「某部門」電動車起火 惹疑慮

審計署審查2016至2020年政府車隊中電動車輛的數目，只佔不足4%，至2020年更跌至2.5%；而電動車更由2016年的249輛，降至2020年的169輛，減少了80輛。

物流署表示，電動車輛數目減少主因是「某部門」分別於2016及2018年有兩輛電動電單車發生火警，火警令該部門對電池安全產生疑慮，結果以非電動車輛取代約40輛電動電單車。

翻查資料，牛頭角警署曾於2016年，有電動電單車充電時起火自焚，波及另一輛電單車及衝鋒車，事後警方一度停用同型號共52輛電動電單車；其後於2018年，一輛隸屬西區警署的電動電單車行駛時冒出濃煙，停泊後起火。

此外，物流署又稱有部門反映，電動車未能符合運作需要，例如泊車處欠缺充電設施、充電時間過長、載荷有限、不適用於執行颱風或緊急職務等。審計署建議，應繼續留意市場上有否供應合適電動車。

（審計報告）