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港聞二

跟進逾期生死註冊 歎慢板失檢控時限

【明報專訊】入境處負責管理出生和死亡登記，最新一份《審計報告》發現，入境處跟進逾期辦理出生和死亡登記個案有不足，部分逾期辦理出世紙個案，入境處沒發信跟進，有個案每月打一次電話跟進，找到父母時檢控時限已過，無法提出檢控。

2015年一名15歲女童墮樓身亡，揭發她和胞妹多年來一直沒有出世紙，入境處其後制定機制，若嬰兒出生43日家長仍未辦理出世紙，入境處會發第一封備忘通知，若再過3個月仍未辦理會發第二封信，並在之後兩周考慮家訪，6個月仍未辦出世紙的個案會交一般調查組跟進。《審計報告》發現，截至去年10月底，逾期未辦出世紙個案有150宗，當中29%入境處未發第一封信，已發信的個案最長遲了61日才發信。

150宗個案中，有7宗逾期超過6個月仍未辦出世紙，但有5宗仍未轉介一般調查組。一般調查組跟進個案也有「可予改善之處」，其中一宗個案，調查組2018年11月至2019年2月期間聯絡有關父母，但只是每月一次、在周一至五致電，到19年3月實地調查仍找不到父母，最終在19年12月截獲父母其中一人，但6個月檢控時限已屆滿，不能檢控。審計署認為，入境處應為追查父母下落制定更有效策略。

自然死亡最遲離世665日方登記

審計署又發現，不少自然死亡個案的親屬未按法例24小時內登記，2015年1月至2020年10月的逾21萬宗自然死亡個案中，有49%在死者死後3日或以上才登記，最遲死後665日才登記，入境處則認為24小時時限太苛刻。審計處建議入境處審視有何措施處理逾期登記死亡問題。

政府回覆審計署稱，入境處長會探討在今年第四季啟用的新系統，引入追蹤處理出生登記時間和處理死亡登記時間的功能。

（審計報告）

相關字詞﹕審計署 死亡登記 出世紙 審計報告 入境處

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