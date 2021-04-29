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梁愛詩：若結合行為 支聯「結束專政」口號或違國安法

【明報專訊】支聯會表明會堅持五大綱領，對於「結束一黨專政」會否違反《港區國安法》，基本法委員會前副主任梁愛詩昨日稱，若言論與其他行為結合，可能違反國安法。基本法委員會委員梁美芬則說，2018年中國修改《憲法》後確立中國共產黨領導地位，善意提醒支聯會刪去「結束一黨專政」綱領才是明智之舉。支聯會副主席鄒幸彤昨向本報表示，支聯會常委將繼續在6月4日晚進入維園悼念六四，市民可自行決定如何悼念，支聯會計劃提前數日設街站派發蠟燭、紙杯等物資。

梁美芬：刪「結束專政」方明智鄒幸彤：常委繼續6‧4入維園

梁愛詩昨出席活動後表示，憲法約束香港，現時國家體制是共產黨領導的多黨合作，共產黨是執政黨，大家應對共產黨有尊重，任何言論如違反憲法，都不應該做。

「民主社會為國安限自由合理」

梁愛詩說，港區國安法規限4類行為，涉及分裂國家、國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，認為若不涉有關行為，則用原有的法例處理。

被問到警方突然調查民陣，是否因國安法而收緊結社自由，梁愛詩稱，即使在民主社會，為保障公共秩序、國家安全等時，限制一些自由亦屬合理。

梁美芬：群眾叫口號必變行動

梁美芬回應本報查詢時稱，2018年修改中國憲法後，中國共產黨是國家管治班子一部分，她認為某些團體不應再提倡「結束一黨專政」，「最緊要唔好去到破壞國家體制」。被問到只叫這口號是否不犯法，她認為若有團體舉行大型群眾活動，很難是只叫口號，「事實上一定會變成行動」。

至於舉辦六四集會並叫該口號是否違反國安法，她稱「此行為是煽惑他人咁做，有咁大群眾，形成群眾力量，不止是討論」。

鄒幸彤重申不會修改支聯會綱領，「亂修改就不叫綱領」。她認為現時港區國安法已被用作政治工具，無一個客觀法律判斷哪些行為會違法，而是由政權決定。她表示，現時是要判斷政治形勢，政權會否針對支聯會，她的判斷是會堅持既有的權力，「直至政權打埋來」。

相關字詞﹕梁愛詩 基本法委員會

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