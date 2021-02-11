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康橋之家認人手不達標 主管沒受訓 CCTV長不開 官：用嚟做咩㗎？

【明報專訊】14歲中度智障及自閉症男生5年前在私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡，昨日繼續死因研訊。案發時的院舍主管作供下，揭露院舍當日兩層共91名院友，案發時尚欠一名助理員或護理員，人手不符社署要求。她又承認任職兩年間沒開過院舍的閉路電視，死因裁判官黃偉權遂問她「又唔開，又無屏幕，用嚟做咩㗎？」她停頓數秒後回答：「我一去到（入職時）都冇開過。」

2016年8月23日當天到場調查的高級督察區智健供稱，到場後抬頭望到萬成大廈3樓的窗打開，故到3樓康橋之家調查，見到3樓111號房內的窗打開，窗框只剩一條支架，相信死者梁子駿（終年14歲）由該處墮樓。經檢查後，發現該支架扭曲，相信是新造成的破損。

主管未即時通知家屬 稱不知警車可否打電話

死因庭傳召事發時的院舍主管吳純真作供，她供稱自己在內地高中畢業，2014年9月入職，年多後晉升主管，其間未曾接受照顧殘疾人訓練或考取牌照。案發當日下午4時許，她在院舍2樓接到大廈保安員電話稱「後巷有個人瞓低咗」，問該人是否院友，她遂叫保健員羅福云點人數，自己到後巷了解，確認該人是子駿後致電老闆劉潔心，及後警方着她到警車等候，又稱「警車上唔知可唔可以打電話」，故沒通知子駿家人。

稱司機兼任助理 外勤致缺人

死因研訊主任向問吳當日的員工人數，她多次稱「唔記得」，又說「有跟社署要求」。代表家屬的大律師陳偉彥之後追問，根據社署要求，案發時有91名院友，但院舍只得一名主管、兩名保健員、兩名助理員或護理員，尚欠一名助理員或護理員。吳解釋當日有6人上班，兼任助理員的司機李錦全外出接送院友，同意當日人手確實不足。陳又問她李錦全是否院友之一，吳否認，但同意李是一名精神病患者。

在黃官提問下，吳稱院舍內有裝閉路電視，但沒有接駁屏幕，任職兩年間沒有開過。黃官遂問她「又唔開，又無屏幕，用嚟做咩㗎？」她停頓數秒後回答「我一去到（入職時）都冇開過」，又透露社署人員巡視時沒檢視裝置有否啟用。吳又說，死者疑墮樓的房間沒上鎖，有窗花但沒加裝鐵絲網。

主管稱窗無鐵絲網 護理員稱有

當時主要照顧3樓男院友的護理員鍾偉英稱，案發當日早上約8時，子駿曾在牀上發脾氣，「大喊話要搵媽咪」，下午4時又見他在牀位前行來行去，案發時她正忙於準備院友的晚飯及其他工作，直至同事羅福云告知她「子駿跌咗落去」才得悉事件。

鍾又憶述，當日早上到院舍樓下送院友時，見到一件認得屬於子駿的灰白色衫掉下來，拾回後便拿回去清洗。在大律師陳偉彥提問下，她稱子駿平時會「掟衫掟鞋」，所以「佢個邊（既窗）全部用鐵絲網」。黃官遂問「個窿都好大喎，鞋都可以掟」，鍾解釋在子駿入住後才加裝鐵絲網，鐵絲網洞每格約3乘3厘米，加裝後他便沒再扔鞋，她承認未有親眼目睹子駿扔衫，但「得佢（子駿）一個人會（掟嘢）」。

被指糞抹死者面 司機無法出庭

死者母親於前日研訊首天供稱，有院友向她透露司機李錦全曾將糞便抹在子駿臉上。黃官昨稱，李錦全的精神科報告指出，李經歷疾病後記憶急劇轉壞，無法出庭作供，只能在庭上讀出在警署錄取的口供。李稱案發日早上曾檢查111號房的窗，窗花完整，亦有螺絲固定。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-474/16】

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相關字詞﹕自閉症學生 中度智障 墮樓 死因研訊 康橋之家

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