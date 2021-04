網民質疑求其google

Emily嘗試理解英文口號「NO SAFETY KNOW PAIN」意思,最直接嘅譯法係「冇安全 知道痛」,表達出唔注意安全嘅後果就係會「痛」。有人就話呢句係人哋工業安全嘅slogan,全句係No Safety Know Pain, Know Safety No Pain,質疑警方可能求其google到呢句就攞嚟用。亦有網民喺司馬文個帖下面留言,將中文口號「安全戲水享樂趣」放上google翻譯度直譯,英文變成「Play Safely and have fun」。