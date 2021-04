Ronny透露,佢眼中嘅林太有時會受不同聲音打動,當然唔係百分百,佢有自己考慮,知道好多事情係唔能夠講出嚟。Ronny引述英語名言「the devil you know better than the devil you don't」(熟悉的魔鬼較不熟悉的好),佢目前認為林太朝呢個方向,將政府開放多啲、容納更多不同出處嘅人,拉闊啲個政治光譜,「我覺得好過重新去開始過」。

自稱無興趣做律政司長

擔任民主思路召集人嘅Ronny話,民主思路定位為智庫,唔係以選舉為主調,相信未來有條件為政府提供更多管治人才。至於佢自己,佢認為加入行政會議約4年,影響力較過去擔任11年立法會議員生涯大,但佢就無興趣做律政司長喇。