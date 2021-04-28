【Emily】民記領導換屆 「積極參與管治」 李慧琼連任主席 副秘5變1

【明報專訊】民建聯噚日選出新一屆領導層，李慧琼（Starry）連任黨主席，盧文端連任監委會主席，其他成員與上屆相若，但副秘書長就由5人減少至1人，只有葉傲冬繼續獲委任。民記現時喺立法會有13席，Starry話該黨將會積極參選及參與管治，雖然目前仲研究緊選舉部署，但希望喺日後90個立法會議席中，爭取比𠵱家多嘅席位。佢表明唔會放鬆地區工作，但要與不同界別建立更廣泛、穩固嘅聯繫，以更全面同均衡咁反映社會不同利益。
加強政策倡議
盼爭更多立會議席
民建聯噚日嘅背景板印上「積極參與管治 推動社會變革」，Starry指推動社會變革係民建聯嘅首務，黨內原有嘅政策委員會，將會提升為政策倡議委員會，作為政策決策核心；另外會設立政策顧問團，邀請黨內外資深人士參與，協助委員會嘅工作。
Starry話，民建聯仲會伙拍民間智庫，吸取民間智慧，爭取政府採納政策，日後議員嘅分工都會唔同，部分會負責政策倡議工作，部分會負責地區工作，鞏固社區聯繫。
民建聯近日提出「變革香港」口號，Starry話新一屆領導層將帶領政黨迎接新時代。佢認為香港嘅政治局面已恢復穩定，應集中精力處理深層次矛盾，發展經濟、改善民生。明年係民建聯建黨30周年，Starry話準備更新政黨宣言，確立更清晰嘅政策論述同主張，推動政府有效解決社會矛盾。