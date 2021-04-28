【Emily】民記領導換屆 「積極參與管治」 李慧琼連任主席 副秘5變1

【明報專訊】民建聯噚日選出新一屆領導層，李慧琼（Starry）連任黨主席，盧文端連任監委會主席，其他成員與上屆相若，但副秘書長就由5人減少至1人，只有葉傲冬繼續獲委任。民記現時喺立法會有13席，Starry話該黨將會積極參選及參與管治，雖然目前仲研究緊選舉部署，但希望喺日後90個立法會議席中，爭取比𠵱家多嘅席位。佢表明唔會放鬆地區工作，但要與不同界別建立更廣泛、穩固嘅聯繫，以更全面同均衡咁反映社會不同利益。